Ignite 2017：微软CEO主题演讲的5大要点

本周微软举行了面向专业人士和开发者的Ignite大会，微软公司首席执行官Satya Nadella在开幕主题演讲中，阐述了微软如何寻求利用各种技术来革新几乎所有行业，包括人、人工智能和混合现实等技术。微软也将走向超级强大的量子计算机等前沿领域。

至顶网软件频道消息：本周微软举行了面向专业人士和开发者的Ignite大会，微软公司首席执行官Satya Nadella在开幕主题演讲中，阐述了微软如何寻求利用各种技术来革新几乎所有行业，包括人、人工智能和混合现实等技术。Nadella表示，微软也将超越现有的技术范例，走向超级强大的量子计算机（其计算速度可能要远远高于现有的计算机）等前沿领域。

下面就是Nadella在Ignite 2017主题演讲中提到的5大要点。

现代化工作场所

微软将继续强调提供软件以实现一种现代化的工作场所——从7月的重组以及重新调整战略重点开始。Nadella在他的主题演讲中表示，工作的性质“不再是常规的任务——而是释放你企业组织内部的创造力”以及“超越个人生产力到释放团队的力”。Microsoft 365软件捆绑包（包括Office 365、Windows 10、设备管理和安全功能）因此成为了一种“战略数字资产”，不仅适用于日常工作，还用于获取和连接员工所持有的知识。迄今为止，这一点在实践中的一个例子，就是Microsoft Graph API，现在它将Office 365与微软自己的专业人士网络LinkedIn进行集成；例如API可以帮助员工更轻松地找到具有某些技能和专长的工作伙伴。

业务应用

Nadella表示，在业务应用方面，现代化的企业组织“不能禁锢于旧的做事方法”。相比过去，现在的应用需要更加模块化和更加自动化。例如，Dynamics 365云CRM和ERP系统现在将提供很多模块化的应用，这些应用在该平台内提供有限的功能块。例如其中一个模块化应用“Attract”将专注于帮助用户找到合格的职位候选人。

与此同时，Nadella还谈到了“AI为先”的业务应用的承诺，这种业务应用的核心就是人工智能。微软将利用自己的人工智能技术来处理现在客户服务和支持请求，例如惠普公司就在使用微软这项技术来达到同样的目的，Nadella这样表示。“这只是构建这些以AI为先的业务应用完整新旅程的一个开始。”

智能云和智能边缘

Nadella呼应了自己在7月Inspire合作伙伴大会上的观点，在这次Ignite大会主题演讲中表示，有一种新兴的计算模式可以归结为“智能云和智能边缘”。这些技术例如微软的Azure云平台和服务，通过“持续集成和部署新软件的敏捷性来提供巨大的生产力”。Nadella谈到，在智能云/智能边缘这个大的主题下，今年秋季很多客户将开始启动的多种技术解决方案。其中，就包括一款由Trimble开发的软件解决方案，用于构建矿山的数字可视化，可以预测采矿作业中会发生什么情况等。与此同时，Land O' Lakes正在使用微软的多项技术，来实现更精确的农业经营和提高作物产量。他说：“这些智能云和智能边缘应用并不是未来的发展方向，而是眼下正在各行各业发生的。”

混合现实

与以往相比，有一个领域是Nadella在这次主题演更加关注的——混合现实。上周微软刚刚公布将会扩大对微软HoloLens混合现实头戴设备的测试，Nadella这次在主题演讲中就展示了HoloLens平台是如何与微软Teams相结合，在设备视图中实现与同事进行协作的。Nadella表示，除了AI为先的业务应用之外，很多客户也在构建“混合现实为先”的应用，另外一个现实世界中的例子就是Trimble采矿软件。

量子计算

在技术前沿领域，Nadella谈到了微软在量子计算方面取得的进展——量子计算的目标是通过利用量子物理学原理，提供远远高于目前水平的计算能力。现在微软正在致力于开发量子计算机所需的应用，同时也在致力于软件方面，以及让开发者参与其中。本周微软表示，微软将会打造一种用于量子计算的编程语言，并计划到2017年底前为开发者提供相关的调试和模拟器工具。Nadella表示，这么做的目的就是让量子计算“解决目前我们仍然面对的一些最大的挑战”。