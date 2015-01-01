微软Azure Functions无服务器计算服务增加了对Java的支持

微软在JavaOne大会上宣布，Azure Functions无服务器计算服务即将增加对Java的支持，满足了其开发者一个最大的心愿。

微软正在为其Azure无服务器计算服务增加对Java的支持。

10月4日，微软在JavaOne大会上宣布，它正在提供一个支持Java的Functions公开预览版。（我已经询问了这个版本什么时候可以使用，但迄今为止还没有得到任何回复。

微软的高管们表示，该公司最近重新构建了Azure Functions运行时，以支持不同的编程语言，Java是微软在此预览版中引入的第一种新语言。

该公司在官方博客发表的文章中表示，“新的Java运行时将共享Azure Functions提供的所有差异化功能，例如广泛的触发选项和数据绑定，具有自动扩展功能的无服务器执行模型，以及按使用付费的定价模式。”

2016年3月，微软推出了第一个Azure Functions的预览版，它是AWS Lambda无服务器服务的直接竞争对手。

Oracle本周在JavaOne大会上推出了自己的开放源代码、无服务器功能平台，该平台被命名为FnProject。FnProject包含了对Java的支持，这并不奇怪，因为Oracle目前是的Java的理事。

Azure Functions为客户提供和维护服务器，让开发人员能够更轻松快捷地在无服务器环境中执行他们的代码。服务自动调整规模以满足需求，用户仅为功能运行的时间段付费。它非常适合构建物联网和微服务应用程序和服务——基本上包含了所有用户希望按计划运行的任务。

有了Azure Functions，开发人员已经能够使用C＃、F＃、Node.js、Python、PHP、批处理、bash或任何可执行文件编写函数。微软提供了一些Functions模板，用于通过使用HTTP请求触发代码执行、处理Azure Cosmos DB文档以及响应Azure Storage队列中的消息等任务。