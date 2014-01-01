通用电气选择AWS作为首选云提供商

通用电气于2014年开始全面迁移到AWS，并将数千个核心应用迁移到AWS公共云端平台之上。现在已经有包括GE Power、GE Aviation、GE Healthcare、GE Transportation和GE Digital在内的多个部门已经在AWS上运行了多个云应用。

亚马逊网络服务周四宣布，通用电气已将其选为首选云提供商。

据悉，通用电气于2014年开始全面迁移到AWS，并将数千个核心应用迁移到AWS公共云端平台之上。现在已经有包括GE Power、GE Aviation、GE Healthcare、GE Transportation和GE Digital在内的多个部门已经在AWS上运行了多个云应用。

通用电气的首席技术官兼集团副总裁Chris Drumgoole在一份声明中表示，“通过AWS采用云优先战略，帮助我们的IT团队摆脱了构建和运行数据中心的业务，并重新将我们的资源重新聚焦在创新上，因为我们正在经历通用电气历史上最大、也是最重要的变革之一。”

Chris Drumgoole表示，“我们选择AWS作为通用电气的首选云提供商，因为AWS的业界领先的云服务使我们能够推动边界，从大处着眼并为通用电气带来更好的成果。”

八月份路透社报道，通用电气的数字化战略正在发生重大转变。该公司最初计划建立自己的数据中心来运行GE Predix Cloud，但在一年前放弃了该计划。路透社还表示，除了依靠AWS之外，通用电气还将在十月底之前使用微软Azure。

上个月，通用电气新任首席执行官John Flannery在LinkedIn上发表了一篇文章《通用电气全力以赴数字化之路》。Flannery写道，该公司正在“重视我们知道会有用的东西”，侧重于具体的垂直行业。

此外，Flannery写道：“我们将利用我们在能源、石油和天然气、航空、医疗保健、铁路和采矿方面最好的经验，并利用我们的核心资产和设备来提供最好的价值和执行。”