B轮后，百场汇围绕线下场景引领体验消新方式

在这样一个消费升级的时代，以提供线下聚会场地和活动解决方案为主营业务的百场汇顺应时代需求，基于“场地+场景”的开发，有效地满足了C端用户和B端用户的使用需求。

近年来，大量企业重新布局线下，实体店成为初次触达用户，借助优良体验再次激活用户的必备触点。但在轰趴聚会、培训团建、线下沙龙已成为一种流行生活方式和刚性需求的今天，每家店铺覆盖的商圈范围有限，线下场景交易本身也有很高的技术和商业壁垒，加之租金、装修、员工薪资等管理支出让长期运营并不轻松，铺设实体店绝非易事。在这样一个消费升级的时代，以提供线下聚会场地和活动解决方案为主营业务的百场汇顺应时代需求，基于“场地+场景”的开发，有效地满足了C端用户和B端用户的使用需求。

百场汇是一个特色聚会场地预订平台，不仅作为一个场地分销平台，还发挥自身的场地和数据优势，为个人和企业提供整体的消费、体验、商业解决方案。据了解，目前百场汇已经聚合了10万多个线下特色场地空间，涵盖轰趴馆、别墅、会议空间、咖啡馆、创意空间、精品酒店等类别。从2017年上半年开始，百场汇探索更多基于用户使用场景的打包服务，其中面向企业用户的团建业务保持了每个月50%以上的增长速率。

今天，百场汇公布了B轮融资信息。本轮领投方为凯信投资、智联招聘创始人刘浩等机构和个人，上一轮投资方峰瑞资本继续跟投，本轮融资金额为7000万人民币。

在发布会现场的圆桌讨论环节，沈巍与峰瑞资本创始合伙人李丰、资深投资人&智联招聘创始人刘浩、凯信投资合伙人赵木木、开始众筹CEO徐建军，共同探讨了近年来互联网企业纷纷布局线下实体店的趋势。和昂贵的线上流量相比，线下的场景营销更侧重体验，已成为企业生存成长的必经之路，大家一致认为，未来3-5年线下场景将成为一大风口。视源股份（CVTE）副总裁鲁砾更是肯定地表示：“体验式消费将变得越来越重要，谁掌握场景谁就握有一张通往未来商业世界的船票。百场汇对线下场景的开源，对整个国内场景生态进化有着深远的意义。” 重视“体验式营销”的企业都在做相应的线下场景布局。

面对线上流量枯竭，百场汇从线上流量中突围出来，将丰富的线下场景视作一种稀缺资源，将本次B轮融资用于帮助场地主成长，促进行业规范化和规模化。百场汇联合创始人&CEO沈巍介绍，百场汇面向场地主推出了“扶优计划”，将提供流量扶持、金融贷款扶持等多项服务。沈巍还公布了百场汇生态合作伙伴“怒放计划”，首批战略合作伙伴包括上市公司“视源股份”旗下的Max-hub产品，将线下场地流量分享给合作伙伴，同时也给场地经营者带来更多服务。据了解，首批合作的企业还包括V.Photos、AlgorithmArt Lab、好物have、良著舍计、葡萄App、美片App、Hos VR等企业，百场汇将为这些合作伙伴匹配最适合的线下场景和目标人群，设计专属的场景营销方式。

百场汇联合创始人&CEO沈巍

“对这些企业来说，他们无需经营一家门脸，目标人群所在的线下场景天然构成了他们的门店”，沈巍说：“另一方面，生态合作伙伴的加入拓展了场地主服务的外延，让用户体验到更多内容，最终实现企业、场地主、消费者的多方共赢。”

作为技术补充，百场汇联合创始人&CTO朱瑞清介绍，百场汇研发了一套连接用户需求和场地信息的代号“盘古”的运营系统，用于精确匹配用户的需求，并通过平台的海量数据对顾客做更精准的判断，真正打通了线上和线下数据，形成了一个中期的竞争优势壁垒。百场汇还自主研发了一款供场地主日常场地信息管理的 SaaS软件“会长”，支持接抢订单、档期管理、订单管理、费用支付、客户CRM管理、场地信息管理等多项功能，帮助场地主用信息化的方式大幅提高运营效率，在场地经营者这一垂直细分人群中享有极高的口碑。

百场汇联合创始人&CTO朱瑞清

会上，沈巍和投资人还颁发了2017百场汇场地主“最佳口碑奖”、“最佳伙伴奖”、“最受欢迎场地奖”等奖项。该奖项根据百场汇后台业务管理系统“盘古”数据，综合消费者评价产生。

根据发布会公布的数据，百场汇目前拥有105万注册用户，月活跃用户超过40万，在过去两年中服务了12万场家庭朋友聚会，8万场公司聚会，服务过的知名企业包括亚马逊、百度、小米、滴滴、毕马威、宝宝树和摩拜单车等；百场汇已经完成了8万家场地的信息化、结构化、标准化，让场地预订这一相对复杂且非标准的交易场景得以实现。过去两年来，百场汇为场地经营者带来了超过2.5亿元的收入。

峰瑞资本创始合伙人李丰在发布会上肯定地表示：“本轮继续跟投的一个原因是非常看好百场汇的线下延展能力。在整个移动互联网流量荒的今天，通过线上和线下的结合进而自带流量的聚会场景，非常适合未来的需求和变化。”