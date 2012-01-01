微软发布新服务可对比Azure与AWS云服务

微软发布了一个面向IT专业人士的Azure Cloud Services Map，让他们可以将一系列云计算服务与AWS的进行对比。

至顶网软件频道消息：

微软发布了一个面向IT专业人士的Azure Cloud Services Map，让他们可以将一系列云计算服务与AWS的进行对比。

与Amazon一样，微软的云服务产品组合多年来一直在跨越式发展，所以很难对微软的各种服务和功能进行对比。微软试图解决这个问题，公布了一份新的文件，文件中阐明了微软两款产品之间的主要区别和相似性。这么做的目的是让客户可以利用这个Azure Cloud Services Map更好地规划迁移和多云环境。

通过这次发布，微软正在认识到有越来越多的企业组织正在步上云之旅。企业选择不止一家云提供商来满足他们的IT需求，从而利用不同服务提供的好处，这已经变得越来越普遍。因此，微软这个Cloud Services Map可以帮助企业更轻松地制定这些策略。

微软技术产品经理Michael Crump表示：“无论你是用Azure还是AWS规划一套多云解决方案，还是简单地迁移到Azure，你都可以利用这项服务快速地成功迁移所需的服务。你可以在使用这项服务的同时，并行使用文档中提到的其他有用资源。”

微软的Cloud Services Map覆盖了13个不同的类别，包括大数据、计算、数据库和存储。该文档显示，微软和AWS在很多领域提供同类的服务，但是在某些情况下Azure拥有一些AWS没有的产品，反之亦然。