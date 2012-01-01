微软拓展其Azure Government Secret云选项以处理分类数据

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至顶网软件频道消息：微软正在拓展其最安全的Azure政府云服务的可用性，以便将其提供给国防部以外的政府机构。
10月16日，微软在华盛顿特区召开的Government Cloud Forum（政府云论坛）上宣布拓展其Azure Government Secret服务以处理分类数据。这项服务——将在未来的某个时候推出（微软的官员们拒绝给出具体时间）——将会让美国军方各部门以及国防部门使用Department of Defense Impact Level 5 Provisional Authorization认证的Azure Government Cloud。
微软已经拥有了六个只针对政府的数据中心，并通过了DoD Impact Level 5 Provisional Authorization认证，其中有两个区只针对美国国防部的工作载荷。
官员说，Azure Government Secret将向US Federal Civilian（美国联邦政府）、Department of Defense（美国国防部）、Intelligence Community（情报单位）以及在Secret飞地的美国政府合作伙伴提供多租户云基础架构和云功能。
微软官员在一篇博客文章中介绍了即将推出的服务，“具有保密要求的客户可以将可以获得大规模的新技术，包括认知能力、人工智能和预测分析等服务。”
微软最初在2014年12月推出了Azure Government Cloud，这是一个专门针对美国政府客户设计的锁定版本的Azure。它的代码代号是“Fairfax”，这项云服务针对的是联邦、州、地方、种族和国防部的客户及其经销商/解决提供商。Azure Government Cloud数据中心由通过背景审查的美国公民进行保护、运营和支持。所有客户数据、内容、组织数据、硬件、网络、物理基础设施和支持人员均位于美国本土。
微软在今天的会议上还发布了另外一些云公告。该公司的官员们今天表示，在2018年初，Microsoft 365将全面提供给微软的美国政府客户。此版本将包括Microsoft Teams、Planner、PowerApps和Flow 。
微软今天推出了Blockchain for Azure Government。微软一直以来进行了大量的工作，为非政府客户提供区块链分布式分类账技术支持。
微软还将Azure安全中心、统一的安全管理和高级威胁防护技术引入了Azure Government；在年底前将NC-Series和Azure Batch（包括其H系列虚拟机）纳入Azure Government；并在Azure Government上增加对Citrix Virtual Desktop Infrastructure（Citrix虚拟桌面基础架构，VDI）技术的支持。Citrix VDI对Azure的支持让用户可以在Azure上虚拟运行Windows 10桌面。
综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure
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