AWS为Windows开发者带来厚礼——Lightsail

AWS正试图通过其Lightsail服务所推出的Windows专用服务器以吸引更多的Windows开发人员。

至顶网软件频道消息：Amazon Web Services正试图通过其Lightsail服务所推出的Windows专用服务器以吸引更多的Windows开发人员。

Lightsail于2016年推出，提供了配有SSD存储、DNS管理与静态IP地址的传统虚拟专用服务器（VPS）。该款服务器足以让AWS对抗市场上其他主机供应商，具体包括DigitalOcean、Linode与Vultr等。

该款全新Windows专用服务器包含两种版本——Windows Server 2012 R2或Windows Server 2016。对此，亚马逊方面表示其可以 “快速启动并运行”以支持各类.NET与Windows应用程序。

目前，该服务的定价范围从每月10美元（首月免费）到每月100美元不等。其中每月10美元包括512 MB的内存、1个vCPU以及配有1 TB数据传输限制的30 GB固态硬盘，而每月100美元则是该款服务器的顶级配置价格。我们去年曾报道称该服务在月底可能会额外收取费用，目前来看这一论断并不准确。

位于爱尔兰柏林的微软云解决方案供应商MicroWarehouse的技术销售主管Aidan Finn在接受本报记者采访时表示：“这只是个技术噱头，而作为一家初创企业，我不会采用该项技术。”

并且，Aidan Finn补充称：“尽管该技术价格低廉，但其使用环境却被锁定于企业内部，故而该技术并不能算作云计算。”

据了解，VPS可用于不易迁移至云中的旧版应用程序。此外，一位相关人员补充表示，开发人员能够通过使用静态IP与DNS快速且轻松地设置网络测试或与远程团队共享开发环境。

然而，微软公司的一些顶端Windows客户可能需要一段时间方能采纳此项技术。

对此，我们已联系了亚马逊公司，期待其能就此做出相应回复。