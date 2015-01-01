微软Office 365企业月活用户突破1.2亿

微软在10月26日公布公司财报时表示，微软Office 365商用月活用户数量现在已经达到1.2亿，高于2017年4月的1亿。

微软在10月26日公布公司财报时表示，微软Office 365企业月活用户数量现在已经达到1.2亿，高于2017年4月的1亿。

（2018财年第一季度时微软Office 365的消费者活跃用户数是2800万，高于2017财年第四季度的2700万。）

微软表示，截至上个季度，来自Office 365 Commercial订阅的收入要超过通过非订阅许可售卖的Office，这个季度也是如此。

微软最近曾表示，微软预计到2019财年（从2018年7月1日开始）的某个时候，将有2/3的Office商业客户是在云中的。

Office 365预计将对微软“商业云”（包括微软的多个商业云服务，如Azure Dynamics 365、Power BI和Enterprise Security + Mobility，以及Office 365）的贡献最大。（微软并没有单独列出这些产品线的收入数字。）这个季度，微软预计自己商业云的年运营率将达到200亿美元，比两年前设定的最初计划提前了几个月。

微软去年收购的LinkedIn并不包含在微软所谓“商业云”中，但是微软在分析师电话会上反复提及LinkedIn的正增长和对微软整体营收做出的贡献。

在2018财年第一季度，LinkedIn的亏损要少于最近几个季度（2.94亿美元）。该季度实现收入11亿美元，微软高管称这比LindedIn的计划提前了，并且增幅也创下新高。微软已经看到在完成对LindedIn收购之后9个月中已经完成了规划的一部分整合，但并非所有。

虽然华尔街分析师重点关注的是云，但是微软“更多个人计算”细分业务（Windows和硬件）仍然贡献了相当大一部分收入。

微软方面表示，该季度仍然受到Windows Phone业务的拖累（该季度手机收入又下滑了3.15亿美元）。

微软方面表示，预计Surface业务将继续表现抢眼，正如该季度的表现一样。Surface收入同比增加了1.13亿美元，业务规模超过10亿美元。微软将增长归功于Surface笔记本电脑的增长，因为这对微软来说是一个全新的硬件类产品，卖出的都是新产品（不像是Surface Pro，对微软来说已经是一款老产品了）。微软并没有公布Surface的净收益，所以不太可能知道该业务是否盈利。