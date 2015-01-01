Synergy Research报告显示：AWS第三季度收益高于其他五家供应商总和

Synergy Research统计报告显示，Amazon Web Services公司第三季度的增长速度处于领先地位且略高于目前火热的云市场，具体包括基础设施、平台以及私有云托管服务，规模已达到120亿美元。

Synergy Research统计报告显示，Amazon Web Services公司第三季度的增长速度处于领先地位且略高于目前火热的云市场，具体包括基础设施、平台以及私有云托管服务，规模已达到120亿美元。

随着AWS的增长率达到42%，优于整体市场增速（40%），该公司进一步扩大了其极具压倒性的市场份额占有比例优势。

在第三季度，三家供应商的增长速度甚至高于AWS，达到了80%以上。这三家供应商分别是微软、谷歌，这两家供应商作为亚马逊公司在传统超大规模领域的竞争对手，分别持有12%与16%的市场份额，以及阿里巴巴。

作为中国电子商务巨头的阿里巴巴尽管涨幅很大，但其市场份额占有比例仍然较小，仅为全球云收入总和的3%。

仅次于亚马逊与微软公司，IBM以其8%的市场份额稳居世界第三。Synergy的首席分析师John Dinsdale表示，虽然蓝色巨人正在凭借其“甜点”私有云托管争夺市场份额，但其整体运业务的增长幅度仍低于40%

Dinsdale在一份有关该报告的新闻发言稿中表示：“在前八大云供应商之外，甲骨文虽然在该市场的基础较为薄弱，但其仍保持了强劲的增长速度。而Salesforce与Rackspace则在该领域的特定细分市场中保持了强势地位。”

该季度于九月底结束，亚马逊所占的市场份额仍然略多于其他五家公司。鉴于目前的规模，Dinsdale认为AWS的增速“有些不可思议”。

在市场份额占有比例方面，甲骨文与阿里巴巴旗鼓相当，均占有3%市场份额。然而Synergy方面的报告显示，甲骨文的云计算增长幅度在40%至60%之间，远不敌中国企业阿里巴巴。Salesforce，作为八家领头企业中唯一一家不提供基础设施即服务的公司，在其极具优势的开发平台方面掌握了4%的市场份额。

去年，Rackspace就其面向云服务供应商的管理服务业务模式做了大幅度调整，占有全球云收入的2%，而该公司的增长速度低于40%。

随着云市场的竞争日渐激烈，体量较小的公司面临着被淘汰的命运。

在报告的新闻发言稿中，Dinsdale表示：“现在除了已然领先的巨头，其他云服务供应商想要在市场份额的名单上搏得一个令人印象深刻的排名已是越来越难了。”