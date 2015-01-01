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微软向Office 365 Business Premium中添加多项业务应用

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微软将向Office 365 Business Premium和Microsoft 365 Business计划中增加更多新的业务应用。

作者：李超 来源：ZDNet 【编译】 2017年11月2日

关键字：Office 365 微软

据悉，微软将向Office 365 Business Premium和Microsoft 365 Business计划中增加更多新的业务应用。

微软向Office 365 Business Premium中添加多项业务应用

Office 365 Business Premium是最全面也是价格最高的Office 365订阅计划，主要面向中小型企业，如果按月付费的话，价格是每个用户每月15美元，如果按年付费的话，价格是每个用户每月12.5美元，其中包括全套的本地可安装Office应用，最多支持每个用于5个PC以及/或者Mac，此外还有Exchange Online、Skype for Business Online、SharePoint Online、Yammer企业社交网络和1TB OneDrive for Business云存储。

7月，微软公布了计划添加到Office 365 Business Premium中的三款新应用预览版：Microsoft Connections，一个简单的电子邮件营销服务；Microsoft Listings，用于发布业务信息的应用；Microsoft Invoicing一个发票创建服务。当时，微软还表示，还会向Office 365 Business Premium中增加MileIO——基于2015年收购的Mobile Data Labs开发的一款里程追踪应用。

10月31日，微软表示这些新增应用不再是预览状态，现在已经正式面向美国、英国和加拿大Office 365 Business Premium客户提供。StaffHub——针对Firstline（客户服务）客户管理日程安排的应用——将增加到Office 365 Business Premium中，以及Outlook中的客户管理应用Outlook Customer Manager。

上面列出的所有这些应用都将添加到Office 365 Business Premium中，除了用户已经订阅的费用之外不需要额外的费用。

所有这些应用还将作为Microsoft 365 Business的一部分。微软在今年夏天早些时候预览了Microsoft 365 Business，从今天开始将在全球范围内提供。

Microsoft 365 Business是面向那些规模不超过300人的中小企业客户。Microsoft 365 Business捆绑了Office 365 Business Premium、部分微软Enterprise Mobility + Security产品、以及向Windows的升级权。用户需要运行Windows 7或者8.1或者Windows 10 Pro（Creator Update）使用Microsoft 365 Business。和Office 365 Business Premium一样，Microsoft 365 Business用户将可以每个用户安装5个Windows 10设备。

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