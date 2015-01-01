 OpenStack峰会：呼吁用户开源定制连接器

近日，OpenStack峰会在澳大利亚悉尼市举行，OpenStack基金会呼吁现有的OpenStack客户通过共享他们用于连接OpenStack到其他工具和基础设施的代码，来吸引更多的用户使用OpenStack。

至顶网软件频道消息：

近日，OpenStack峰会在澳大利亚悉尼市举行，OpenStack基金会呼吁现有的OpenStack客户通过共享他们用于连接OpenStack到其他工具和基础设施的代码，来吸引更多的用户使用OpenStack。

OpenStack认为现在正式寻求简化整合的时候，因为OpenStack的核心已经成形了：OpenStack无数模块被认为已经非常成熟，可以提供用户需要的和想要的功能。

不过，仍然缺少一整套连接器，连接到常用的开源项目或者其他在企业中广泛使用的工具。

但并不是说这些连接就不存在，只是被埋没在OpenStack用户中间，这些用户经常创建定制的工具来连接他们需要堆栈触及的东西。

因此，OpenStack基金会在整合方面所做的努力，将找出这些用户，鼓励以及/或者辅助他们开源他们的定制代码，从而改善整个OpenStack生态系统的前景。

基础设施层面的整合还将创建经过验证的用例模板，这种模板描述了OpenStack与其他工具的常见部署，经过验证且保持最新。这项工作已经将容器的安全性和边缘计算作为主要目标，让OpenStack更适合这两个领域。

在这次峰会上，OpenStack基金会正式公布了OpenLab“以便测试、报告和开发工具和应用这用于混合云和多云环境”。该实验室将由华为、英特尔和OpenStack基金会发起，但是对任何想要参与的人都是开放的。

另外一个新项目是“OpenStack Public Cloud Passport”，为那些运行OpenStack的云提供免费产品，此外还会指出使用OpenStack的不同云之间有用的同质性。