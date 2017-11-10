百联加码全渠道转型，探路新零售

今年以来，上海百联集团动作频频：2月携手阿里巴巴打造“新零售”模式；5月由旗下百联股份宣布引入阿里巴巴成为联华超市第二股东；6月推出新零售概念店RISO，主打零售、餐饮、O2O融合。这一连串的动作都源于百联集团对零售业态的不断探索。

至顶网软件频道消息： 9月2日，上海百联集团（以下简称百联集团）旗下又一零售品牌the bálancing在上海商业地标徐家汇商圈的东方商厦对外亮相，和传统的店中店不同，the bálancing店提供的是一个时尚、有趣的沉浸式个性化购物空间。

the bálancing品牌的推出是百联集团在新零售道路上又一次探索。今年以来，百联集团动作频频：2月携手阿里巴巴打造“新零售”模式；5月由旗下百联股份宣布引入阿里巴巴成为联华超市第二股东；6月推出新零售概念店RISO，主打零售、餐饮、O2O融合。这一连串的动作都源于百联集团对零售业态的不断探索，更是百联集团全渠道转型战略布局的一部分。

百联布局全渠道转型

近年来，传统零售业一直处于巨大的竞争压力之下。数据显示，过去四年来，在电商的冲击下，上市零售企业净利润率一直处于下滑态势，甚至连续四年出现了负增长。在这一行业大背景之下，即使有零售航母之称的百联集团也同样承受了很大竞争压力。

百联集团旗下拥有40多家大型综合百货购物中心、4800余家超商门店、250余家专业专卖店，上海第一百货、东方商厦、华联超市等众多知名品牌都在其旗下。面对新的竞争形势，百联集团选择向“全渠道转型”，并于2015年7月成立“百联全渠道电子商务有限公司”，以探索门店O2O改造和电商业务。成立之后的百联全渠道电子商务有限公司的一个重要举措就是打造“i百联”全渠道电商平台，借此整合原百联集团旗下的百联E城、联华易购以及百联股份网上商城3家网站，同时以旗下全业态企业为线下支撑，将门店、社区、商圈与统一会员体系串联，形成全渠道商业生态圈。定位如此关键的“i百联”全渠道电商平台当然必须构建在一个可靠而且高效的IT平台上。

“随着上线应用种类的不断增加，我们原有IT基础架构的不足开始显露出来。最为突出的问题就是，系统或硬件故障给应用系统的可靠运行带来很大的威胁。因为原来IT系统中的硬件与应用系统是绑定的，一旦硬件出现故障，其上运行的软件就会终止运行，在应用逐步增多之后这就成为问题，而云计算是解决这一问题最有效办法。”上海百联全渠道电子商务有限公司架构部架构经理陆琦川告诉至顶网记者，他也是OpenStack项目的主要负责人之一。

由于百联集团不少业务系统中有敏感数据（如会员的个人信息和信用卡消费记录等），因此这个平台从一开始就定位在私有云。从2015年6月开始，项目组在经历了历时近一年的选型工作后，决定选择OpenStack来部署这个云平台。陆琦川说，做出这一最后决定的最重要原因是，作为流行的开源云计算框架，OpenStack得到了众多IT巨头们的支持，包括英特尔、红帽、HPE等都在OpenStack社区投入了大量力量。众多重量级厂商的力捧使得OpenStack成为当今开源云计算领域事实上的标准。而且，“OpenStack + x86”的组合拥有完整的生态系统，代表着未来云计算的发展趋势，技术支持、后续服务都有保障。同时，经过7年的发展，OpenStack的核心功能模块都已经趋于成熟，拥有不少成功案例。另一个原因在于，作为开源平台的OpenStack提供了一个很好的定制和创新的机会，用户可以根据自己的需要来定制，这样既满足了自己的需求同时还培养了自己的队伍。

该OpenStack云的实际运行结果证明了项目组当初决定的正确。陆琦川介绍，2016年7月这个OpenStack平台投入试运行，到10月份正式上线时已经支持了“i百联”电商平台上70多个产品和服务，今天这个数量还在不断增加。同时，百联全渠道电子商务有限公司所有的开发和测试也已经全部转移到OpenStack云上了。

“正式上线运行至今，平台总体运行平稳，IT设备在整体效率和效能上都有很大提升。比如，CPU利用率从过去不到30%上升到平均50%以上，单台服务器从原来的平均支持3-4个应用增加到支持10多个应用，而且单台设备的故障不再直接影响应用的运行。”陆琦川告诉记者。

据了解，该OpenStack云部署在200多台x86服务器上，支撑着2600多个虚拟机的运行。其中除了20多台服务器为全新购买，其他都是原来的设备，只是对它们进行了升级改造。陆琦川介绍，原来的服务器大部分是双路，CPU为8核心，内存为32G或64G，千兆网卡。项目组对服务器的内存和网络都实行了升级，内存全部升级为384G，网卡全部换成英特尔的万兆网卡，新增的20多台服务器也选择双路、12核CPU、384G内存和英特尔万兆网卡。

“云服务器通常利用率高，对内存和网络吞吐能力要求都要高些，因此这两项升级对提升服务器的潜能发生很大作用。比如，英特尔万兆网卡的使用就大大提高了服务器的访问速度，有效避免网络瓶颈，提升了应用性能，对于我们改善用户体验发挥了关键作用。”陆琦川说。

值得一提的是，尽管“i百联”电商平台主要由这个OpenStack私有云平台来提供支撑，但百联集团现在的IT架构也支持向混合云演进。实际上，百联也在尝试使用公有云。比如，其秒杀系统就尝试了UCloud公有云，以混合云的模式来设计这个秒杀系统的架构。而随着百联集团与阿里合作的推进，百联也在规划自己的OpenStack云和阿里云。

推动线上线下全渠道融合

“i百联”平台对百联集团的全渠道转型非常关键，最关键之处在于它可以帮助实现线上线下数据的打通和整合。

陆琦川介绍说，百联旗下有各种业态，除了商超和百货，还包括医药、眼镜连锁、拍卖等，而转型“全渠道”要做的一项重要工作是将各种业态原先分离的26个会员体系“捏成一个会员体系”，让顾客在百联体系下各个业态进行消费后其会员积分都可以共享，从而实现线上线下相互引流，这是整合的关键。而且，这种整合不只是线上线下之间，还包括客流、支付流与物流之间的整合。

当然，数据的打通只是百联集团盘活数据的第一步，接下来百联集团还要对数据进行分析和挖掘，为此，百联集团构建了自己的大数据分析平台，并引入了大数据和人工智能等领域的先进技术来进行数据分析挖掘以及辅助决策。这个数据分析平台基于Hadoop、Spark、Storm等开源软件实现，采用了Redis和kafka等实现数据的实时推送，由60多台通用x86服务器来提供支撑。x86平台上丰富的开源组件和插件为大数据分析平台的构建提供了不少方便，节省了不少前期投入。

目前，在PC端和移动APP上同步使用的“i百联”购物推荐系统就运行在这个平台上，下一步还将引入更多场景，继续完善业务，优化深度学习算法，改善用户体验。除了推荐系统，百联在数据分析上还做了很多其他尝试，作为其进军新零售的重要支撑。

值得一提的是，百联集团此举在业内并不少见，打通从生产、流通各个环节实现数据的整合一直是困扰零售行业转型升级的瓶颈之一，也是相关厂商重点关注领域。有媒体报道，英特尔计划未来五年内在零售行业投资1亿美元，用来支持其物联网及包括虚拟现实和机器人在内的其他技术整合工作，以满足零售商从库存管理到结账过程中的各种需求。另外，英特尔今年刚刚推出了一个新的、融合了物联网和数据分析技术的零售平台——英特尔响应式零售平台（Responsive Retail Platform）。该平台能够以标准化方式整合零售硬件、软件、API 和传感器，目的也在于打通商品流通过程中的各个环节并实时响应客户需求，让购物成为更加轻松的体验。

面向未来，百联集团希望打造的新零售模式是以线上线下全渠道、全业态为基础，同时把物联网、互联网、人工智能等一些科技融入到商业实体零售当中，打造商业的核心能力，来满足新消费时代下消费者的需求和体验，从而实现自身向新零售的顺利转型。如今，百联集团正在向这个目标稳步前行！