 对话红帽CEO: 如何培养助力企业数字化转型的创新文化？

到底什么是开放式组织？在多年的企业运营中，红帽是如何让自己的企业文化与商业模式相匹配的？在数字化转型时代，企业怎样塑造自己的企业文化推动企业业务的增长？《企业开源智库》CEO特期围绕这些话题进行了探讨

至顶网软件频道消息： 企业文化看不见、摸不着，但却沁润在企业的日常运营之中，潜移默化地发生着作用。如果企业文化与商业模式相匹配，会助力企业蒸蒸日上，反之必然会掣肘。

对此红帽是一个很好的参考案例。作为开源领域最成功的企业之一，多年来红帽形成了独特的开放和透明的文化。这种文化与红帽建立在开源软件之上的商业模式非常契合。正是这种契合有力推动红帽不断在市场获得成功，让红帽先后挤进了10亿、20亿美元营收俱乐部。关于此，红帽公司CEO Jim Whitehurst在其撰写的《开放式组织》中有详细的描述。

那么，到底什么是开放式组织？在多年的企业运营中，红帽是如何让自己的企业文化与商业模式相匹配的？在数字化转型时代，企业怎样塑造自己的企业文化推动企业业务的增长？《企业开源智库》CEO特期围绕这些话题进行了探讨。

开放的文化推动创新

《开放式组织》一书成书于两年前。在书中，Jim Whitehurst提出了一种全新的企业组织理念，即开放式组织。而之所以写这本书，很重要的原因在于Jim Whitehurst离开传统企业进入红帽公司后，深切地感受到不同企业文化对公司日常运营的影响。

Jim Whitehurst之前在达美航空任首席运营官。达美航空是一家典型的传统企业，强调层级和上下级服从。但到红帽担任CEO后，他发现这一切完全行不通。因为红帽公司是精英文化，个人影响力的建立源于个人的能力，而不是职位。

“我发现在真正地管理整个公司之前，我必须先要和大家一起工作，建立起公信力和影响力，这让我非常惊讶。”Jim Whitehurst在《开放式组织》中写道。

强烈的反差引发了Jim Whitehurst的兴趣，他决定对这个问题进行研究，“开放式组织”就是他的研究成果之一。研究的另一个原因在于，他认为红帽这种开放的文化和开放式的组织对于传统企业正在进行的数字化转型具有非常重要的参考价值。

“随着市场环境的不断变化，传统企业必然会面临运营方式转变的问题，以往的公司主要采用等级制度，这种模式在一定程度上会限制个人创造力的发挥。而红帽坚持开放的文化为创新提供了最好的氛围。“Jim Whitehurst表示。

在Jim Whitehurst看来，传统等级架构利于在静态环境中提升效率，而更开放的组织架构则擅长创新，驱动创新。当下，传统企业普遍面临数字化转型的压力，急需快速重塑企业策略，以此释放员工的创造力。而开放式组织正好有助于此。

实际上，红帽的这一开放文化得到外界的认可，过去几年福布斯一直将红帽评为全球最具创新力企业。同样，红帽的这一做法也得到了国际航空运输协会北京IT负责人周家宁的赞同。

不过，周家宁认为，由传统的等级组织架构直接走向开放式组织，对于大部分企业存在一定难度。“这是因为建立这样一个组织，需要有三个必要条件：第一，有完善的KPI体系；第二，企业高管团队要有适当放权，以此来激活自下而上的创新工作模式；第三，是良好的职场道德观。“他说。

正因为此，他认为企业可以先向半传统半开放式的组织架构转型，即一部分保留原始模式，而另一部分去尝试开放式组织。对此，Jim Whitehurst提醒说，企业最好还是要由同一种文化驱动，但可以采取较为传统的组织架构及管理流程去提升业务效率。

“尊重个体、提倡创意和精英管理是企业模式的关键。”Jim Whitehurst强调说。

开源已然成为企业创新的必选题

如今，企业级市场不断发生演变与整合，作为开源市场的倡导者，红帽在其领域摸爬滚打20年，也一直在不断的创新中成长和前行。可以说，红帽既是开源运动的推动者，也是受益者。如今，在中国不少互联网企业快速崛起，其创建的全新技术架构也乐于去分享、去开源，但传统企业的开源脚步却相对迟缓。

对此Jim Whitehurst表示：“传统公司如果想在市场竞争中脱颖而出，同样可以依托于全新技术去实现企业创新。开源并非是专有技术的替代品，而是为了让各个企业、开发者参与进来，使代码更有效率。如今，开源已经成为各个领域创新的必选题。”

的确，在最近几年出现的新技术中，来自集体创新这一趋势越来越明显，而开源则是非常好地进行集体创新的温床。作为航空公司的从业者，周家宁对此深有体会。他说，航空业的利润外部条件占主导，对此航空公司能做的只能是寻求各种途径去实现创新，优化效率及成本，采用开源软件就是手段之一。据周家宁介绍，国际航空运输协会自2006年开始使用开源技术，包括Linux、JBoss中间件等，确实降低了很大成本，也推动了创新。

不过，受限于自身的技术实力，传统企业采用开源项目遇到的能力不足问题也逐渐凸显出来。对此红帽显然是有准备，红帽的做法是会持续开展线下+线下培训课程。同时，Jim Whitehurst也建议各家企业能给CIO以及其它岗位更多的时间去提升，重塑现有员工工作能力，跟紧技术的步伐。

CIO在企业创新中扮演重要角色

谈到创新，很容易联系到CIO。随着IT技术的不断进步，IT日益成为企业创新的重要推动力，而CIO则是IT落地的第一责任人。不过，近几年对CIO到底是IT负责人还是业务负责人的话题引起了广泛讨论。

的确，随着数字化、云技术等全新技术的不断升级，企业CIO这一职位已经不单单是一名专注于IT环境操作的角色了，因为挑战不同了。

“事实上，CIO是企业C-level中挑战比较大的，因为面对SaaS市场变化和行业的不断科技化，需要花大部分的时间去管理旧系统，确保顺利执行公司业务愿景，同时还要驱动创新。”Jim Whitehurst说。

在这方面，周家宁与Jim Whitehurst有很多共鸣。根据他的观察，CIO在C-level中属于弱势，在企业发展战略中的权威并不高，话语权也非常有限， 尤其是现在AI与云如此火爆的情况下，这两个关键性的业务并没有由CIO来掌控或接触。因此，在信息化不断推进的今天，周家宁总结了未来CIO应该拥有三个方面的能力，一是对业务流程了如指掌；二是跟着技术前沿走，对技术发展有敏感性；三是IT部门整体能力的提升。

对此，Jim Whitehurst也建议，每个公司的CIO需要掌控着业务及技术动向。而CIO如果没有花足够的时间去了解需求，缺乏了解云技术动向的意识及科技领域的全新技术，那么很难去驱动企业的运营模式。这其中，开源是一个企业转型的关键推动者，衡量一个公司是否具有广泛竞争力的标准。

这一点也可以从Gartner的研究报告中得到佐证。根据Gartner对全球3160位CIO进行的调研，有95%的CIO预计他们的工作将由于开放的企业文化、数字化等发生变化或者融合。虽然企业级IT交付仍然是他们的固定工作，但是占用CIO的时间将会越来越少。受访者普遍认为，CIO角色正在转变，成为变革的领导者，承担越来越广泛的责任。这意味着，CIO的工作将超越传统交付的角色，延伸到企业的其他如创新管理、人才开发等业务领域。

据此，我们不难预计，CIO在企业的创新中扮演的角色将越来越重要，而建立开放的企业文化和引入开源技术则是企业创新的最好铺路石。