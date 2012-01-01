 人人参与开源，为创新注入活力

11月7日，2017红帽论坛在北京举行。本次大会以“开源因你大不同（The Impact of The individual）”为主题，红帽携手英特尔、IBM、戴尔、AWS、微软等生态系统技术合作伙伴，与现场观众深入交流并探讨了企业开源之路、成功案例以及开源技术的发展前景。

至顶网软件频道消息：11月7日，2017红帽论坛在北京举行。本次大会以“开源因你大不同（The Impact of The individual）”为主题，红帽携手英特尔、IBM、戴尔、AWS、微软等生态系统技术合作伙伴，与现场观众深入交流并探讨了企业开源之路、成功案例以及开源技术的发展前景，涉及混合云和多云管理、Docker和Kubernetes等多项热门技术与话题。本届论坛共汇聚了超过 6000 名来自政府、金融服务、医疗保健与电信等不同行业的业界领袖和技术倡导者。

红帽东南亚、台湾与香港副总裁兼总经理及中国区代理总经理黄育荣发表主题演讲

数字化转型大潮下的技术力量

数字化转型是当下企业面临的主要课题，在这场转型大潮中IT扮演着十分重要的角色。“如今技术无处不在，技术不仅能改变我们生活的方方面面，同时也在成为一种颠覆力量，颠覆我们的业务模式、市场格局，甚至政府的运作模式。”红帽东南亚、台湾与香港副总裁兼总经理及中国区代理总经理黄育荣（Damien Wong）在大会演讲中表示。

根据Gartner去年发布的一份关于企业数字化转型的市场调查，有91%的企业CIO表示，未来两年他们要参与企业的数字化转型，更有29%的CIO表示，他们将在数字化转型中担任重要职务或者作为主要职责。与此同时，也有59%的CIO表示，他们的企业还没有做好转型的准备，其中就包括IT基础设施的准备不足，难以支撑企业数字化转型的压力。

Gartner在该研究报告中总结说，尚未做到为支持数字化业务而实现应用架构和基础架构现代化的企业，将远远落后于新进入者和快速行动的竞争对手。而只有能够敏锐的察觉市场变化并迅速做出反应，才能使企业在激烈的竞争中立于不败之地。

Gartner的结论也可以从红帽的一份客户调查结论中得到佐证。黄育荣介绍说，今年红帽曾对其全球客户最关心的IT问题进行过一次调查。结果显示：52%的客户非常关心如何制定合适的云战略；42%的客户非常关心如何快速构建新应用；39%的客户非常关心IT最优化和现代化。

“我们看到，企业迫切需要优化现有的IT资源来提升效率，整合应用、数据与流程来提高生产力，管理云基础架构以增加敏捷性，构建更加现代化的应用以便快速推进业务发展，这些都需要开源技术的支持，也是红帽能发力的。”黄育荣说。

构建现代化的IT解决方案

应该说，在这股数字化转型大潮中，开源正在发挥越来越重要的作用。作为开源运动最大推动力之一的红帽就是开源成长过程的见证者和亲历者。这些年来，凭借开源的普及大潮，红帽从最早的Linux开始起步，逐渐成长为一个现代化的IT解决方案提供商，是云计算、大数据等热门领域的主流供应商，业务连续多年保持两位数增长，成功跻身20亿美元营收俱乐部。

“红帽积极参与开源上游社区的项目，对上游项目进行整合，并通过服务和认证构建的生态系统来实现开源软件的商业化，来服务于众多企业的数字化转型需求。”黄育荣说。

目前，红帽提供包括Linux操作系统、JBOSS中间件、云管理平台CloudForms、容器云平台OpenShift、自动化运维工具Ansible以及Glaster、Ceph等众多解决方案。在大会上红帽的员工以一场名为“Destinasia”的现场实景案例生动演示红帽的上述产品，也让与会者再次体会到红帽这些产品的强大能力。

演示中，红帽核心技术团队化身为虚拟旅游服务供应商Destinasia公司 CEO、IT运营主管和应用开发部负责人，实景还原了Destinasia开展多年的旅游业务因糟糕的用户体验投诉不断，面临业绩接连下滑，费用却在持续上涨的危机。

以虚构公司Destinasia为背景的红帽技术演示

其中，红帽创新实验室帮助其建立了手机预定功能应对市场需求，并利用JBOSS FUSE(融合)微服务和API管理技术对系统进行容器化处理及整合，创建出新的流程提升用户体验；借助新型分布式容器架构帮助Destinasia以更敏捷、更具有成本效益的方式来适应对业务的临时性和季节性需求；整合Ansible自动化功能和服务托管目录帮助内部员工轻松上手等层层问题，并助其区别竞争对手挖掘出新的业务机会，借助红帽OpenShift容器平台提升用户忠诚度，最终成为行业佼佼者。

整个实景演示通过红帽与英特尔创建的便携式数据中心进行还原，让观众们得以身临其境体验到红帽开源解决方案的作用和益处，将现场气氛推向高潮。

开源是创新的源动力

应该说，实景演示只是展示了开源实力的一个侧面。实际上，回头看今天的热门技术，从云计算、大数据到今天最为热门的人工智能无一不是开源社区和开源软件在着力推动，其创新也绝大部分来源于开源。

在红帽全球论坛大大会，红帽CEO 吉姆·怀特赫斯特曾提出“规划已死”的论断，让人印象深刻。他认为，企业传统的靠规划和有组织的创新显得越来越吃力，而依赖员工自主的创新发挥着越来越重要的作用。当然，员工的创新能力也并不能凭空获得，需要开源文化为之助力。正式为了帮助企业通过开源文化推动创新，红帽在全球设立了多个创新实验室。

“为了进一步帮助企业用户利用红帽丰富的开源专业技术应对业务和IT挑战，红帽在新加坡设立了亚太地区首个红帽开放创新实验室。与此同时，红帽也积极携手合作伙伴共建开源生态系统，前不久阿里云加入红帽云计算及服务供应商认证（CCSP）计划，为全球客户带来具备强大功能和灵活性的红帽开源解决方案。”黄育荣补充道。

值得一提的是，已经有不少企业从开源中受益，并通过开源来推动业务的创新。在本次大会上，有中国福利彩票发行管理中心、中国移动研究院、万达网络科技有限公司、中国外汇交易中心-中汇信息技术、云南电网有限责任公司信息中心、平安科技、国泰航空和玉山银行等企业就荣获得了红帽亚太创新奖。这些企业以创新方式运用红帽技术，实现了运营效率的提升和业务的创新，也为更多的企业进入开源世界起到了很好的示范作用。