微软让VMware虚拟化运行在Azure上的公告激怒了VMware

微软的新产品让完整的VMware堆栈可以运行在该公司的Azure之上，而VMware对这种做法很不满意。

至顶网软件频道消息：在2016年，VMware选择亚马逊网络服务（Amazon Web Services）作为其主要的公共云提供商。今年八月，VMware还宣布其Horizon Cloud平台将支持Azure上的桌面和应用程序工作负载。

尽管有了八月份的合作，VMware和微软显然还不是最好的伙伴。微软上个星期宣布，它正在预览Azure上的VMware虚拟化，而这一做法显然让VMware非常不满。

微软的官员们上周表示，Azure上新推出的VMware虚拟化预览版将允许用户将VMware工作负载与Azure服务集成在一起。通过这个预览版本，用户可以在Azure硬件上运行完整的VMware堆栈。微软的官员们表示，他们将与“主要的VMware认证合作伙伴”合作提供这种产品，并将在2018年的某个时候让这个版本全面上市。

也许是微软把Azure上的VMware定位为向Azure迁移的一个步骤，这种做法激怒了VMware的员工。或者，也许是迫于AWS的压力。不管是什么原因，正如我在Petri.com上的博客文章中所看到的那样，上周VMware公司的高管看起来对微软的公告并不太满意。

VMware的官员在11月22日发表了关于微软公告的博客文章，明确表示，微软的预览版是在没有VMware参与的情况下开发的，而且“既没有VMware的认证也没有VMware的支持”。 VMware还指出，在参与者中，也没有提到认证合作伙伴的名字。

VMware的云服务产品开发高级副总裁Ajay Patel在博客文章中表示：

“微软认识到VMware产品的领先地位，并在探索在Azure上对VMware进行支持，以此作为客户在Hyper-V或原生Azure Stack环境中的高级且必要的解决方案，这种做法是可以理解的，但我们不相信这种方法能够为客户的混合或多云未来提供一个很好的解决方案。”

哦，战火烧起来了！

Patel指出，AWS上的VMware Cloud是由AWS和VMware共同开发，并由VMware工程师提供支持和管理的。Patel还表示，VMware与IBM合作提供的IBM Cloud for VMware解决方案同样也是VMware认可的产品。

我们看到微软和VMware之间的不和已经有一段时间了。微软选择发布关于VMware公告的时机——就在亚马逊的AWS re：Invent展会之前——当然不是偶然的。