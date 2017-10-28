AWS re:Invent：发布首个裸机服务器实例

为了在云计算领域保持领先地位，AWS本周二晚些时候宣布推出了所谓的“裸机”服务器实例，让客户能够直接访问计算能力。

至顶网软件频道消息：

为了在云计算领域保持领先地位，AWS本周二晚些时候宣布推出了所谓的“裸机”服务器实例，让客户能够直接访问计算能力。

AWS将首个裸机服务器实例作为其i3实例家族的一部分公开预览，但表示预计会在未来几个月扩展到其他实例家族。这些实例没有预装软件，因此客户可以利用所有计算资源，也可以快速配置并根据选择变更配置。

AWS全球基础设施副总裁Peter DeSantis在AWS re:Invent大会晚间主题演讲时表示，这些实例还让客户能够运行以前他们并未获得许可的应用。

大多数云服务器运行虚拟化软件，允许客户在可能从运行来自其他客户虚拟机的服务器上保留如VMware的虚拟机。但是这并不适用于一些要求苛刻的用途、或者一些监管及安全的要求。

Wikibon分析师Jim Kobielus表示：“EC2裸机实例的重要性是它为客户提供了对所熟知的API的直接访问，以及他们期望从现有本地服务器硬件平台计算和存储资源的性能。”但是他们也可以获得“全方位管理AWS公有云服务的简化性、可扩展性、效率、可管理性和高可用性”。

这次公布并不令人意外，不仅是因为客户有需求，这些需求可能会得到其他云提供商如IBM和Oracle的满足，因为这些厂商已经提供了裸机服务器实例。上周，微软宣布将允许客户在Azure云中的裸机服务器上使用VMware软件运行应用。

Wikibon分析师Stu Miniman指出：“AWS必须为VMware on AWS解决方案创建裸机，从而提供一个通用版本能够利用这个产品做其他一些事情。”

让裸机服务器变成现实的是一个名为Nitro的项目，该项目从2015年开始，当时AWS意识到自己需要做一些不同的事情从EC2实例——也就是Amazon云的核心——获得更高的性能。

AWS决定需要构建自己的定制芯片和系统，从而减轻后台网络、存储和管理任务的负担，以便让客户发挥所有EC2实例的能力来支持他们自己的软件工作负载。于是Amazon收购了以色列的Annapurna Labs，该实验室帮助设计了用于裸机服务器的定制芯片。

在去年的开幕演讲中，Amazon试图强调其云基础设施在相比Azure和Google Cloud Platform等竞争对手的广度和深度，后两者仍然在基础计算、存储和网络服务方面远远落后于AWS，“我们刚刚开始，”DeSantis这样表示。