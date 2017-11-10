 全年盘点：2017最酷的10家大数据初创公司

下面就让我们来看看2017年大数据领域这10家引起了我们关注的初创公司。

至顶网软件频道消息：

大数据的大事件

随着对数据管理和业务分析系统需求的不断扩大，大数据技术领域也在不断发生变化。如今的大数据系统更加自动化、更实时、更关键任务。企业越来越依赖这些系统来整合和分析分散在多个位置的数据，包括本地和云中的数据。其中传统的非结构化数据越来越少，而非结构化数据、机器数据、流数据和物联网数据却在迅速增加。

有很多技术型初创公司正在开发前沿的软件和系统来满足这些大数据需求。下面就让我们来看看2017年大数据领域这10家引起了我们关注的初创公司。

DataRobot

CEO: Jeremy Achin

DataRobot开发了一种自动化的机器学习平台，可获取数据科学家的知识、经验和最佳实践，并利用这些信息构建和部署预测模型，速度要远远快于以前所能实现的。有了这些模型，分析师就可以从海量数据中发现隐藏的机会并预测结果。

DataRobot公司位于波士顿，成立于2012年。在5月收购了Nutonian，另一家专注于时间序列分析模型的数据科学软件开发技术公司，并得到了外界关注。

3月，DataRobot在C轮融资中获得了5400万美元，用于投资其合作伙伴生态系统。9月，DataRobot聘请了Alteryx高管Seann Gardiner担任业务开发高级副总裁。

DataScience

CEO: Ian Swanson

如今数据科学家是很短缺的，对于很多数据驱动型公司老说，最好地利用他们的人才是一个主要目标。

DataScience提供的DataScience Cloud企业平台，通过工程任务自动化、简化工作流、提供工具、库和技能来发挥他们数据科学团队的价值。

DataScience成立于2014年，位于加州卡尔弗市。10月，该公司与大数据平台厂商MapR Technologies开发一个联合解决方案，可以在MapR系统上运行数据科学实验，从而为新一代以数据为驱动的应用提供支持。

Endor

CEO: Doron Alter

Endor开发了一个预测分析平台，可以让企业用户询问任何问题，例如“谁有可能尝试这种新产品？”以及“我们应该在哪里开设我们的下一家商店？”，并且在几分钟内得到答案。

Endor的专有技术是基于来自麻省理工学院研究的“社会物理学”。虽然机器学习很擅长预测，但是当设备关键部分发生故障的时候，社会物理学就会利用大数据分析和生物学的数学模型来了解人类群体的行为。

Endor（是的，它的名字和星球大战中的行星名字相同）成立于2014年，位于以色列特拉维夫。今年，Gartner将该公司评为商业智能领域中的“酷厂商”，“世界经济论坛”则将其命名为技术先驱。

FlyData

创始人: Koichi Fujikawa

AWS的Redshift云数据仓库系统正在成为构建复杂和昂贵本地数据仓库的主流替代方案，但是仍然存在将数据从企业运营数据库提取到Redshift的挑战。

FlyData开发了一款简单的、自动化的数据集成系统，用于建立一个Redshift集群，并在MySQL数据库中复制数据到Redshift。FlyData的产品包括FlyData Autoload和FlyData Sync。

尽管这家位于加州帕洛阿尔托的公司成立于2011年，但是到了今年9月才在A轮融资中获得400万美元资金。

Gluent

CEO: Tanel Poder

Gluent的使命是将数据从专有数据孤岛中“解放”出来，使得可以通过新的、分布式大数据系统访问这些数据。

Gluent开发的数据虚拟化技术能够实现这家位于达拉斯的初创公司所谓的“混合数据”计算。Gluent Data Platform将数据从传统关系型数据库系统卸载到Hadoop，同时仍然提供对这些数据的访问。

Gluent的系统让企业能够利用基于云或者本地Hadoop集群的灵活性和可扩展性，同时提高队列性能，降低SAN和关系型数据库许可成本。

Gluent成立与2014年底，被Gartner评为数据管理领域的“酷厂商”，并在3月Strata + Hadoop World Startup Showcase获得第二名。

Incorta

CEO: Osama Elkady

Incorta的使命是用它面向实时分析和运营报告的数据平台，取代传统数据仓库系统了ETL（提取、转换和加载）工具。

Incorta的软件利用该公司所谓的“直接数据映射”引擎，该引擎执行复杂的数据连接，实时聚合大量数据。

Incorta成立于2013年，位于加州圣马特奥，在9月由Kleiner Perkins领投的B轮融资中获得1500万美元。此前Incorta在3月的A轮融资中获得来自GV（前Google Ventures）等投资方的1000万美元。

InfluxData

CEO: Evan Kaplan

InfluxData开发了一系列开源技术，可以解决管理物联网网络和其他系统实时序列数据流的问题。

InfluxData的平台提供了一系列工具和服务，包括InfluxData时间序列数据库，用于实时处理物联网、DevOps监控和实时分析等领域的时间序列数据。

InfluxData位于旧金山，成立于2012年，在3轮融资中累积获得将近2500万美元资金。8月，该公司成为AWS合作伙伴网络的高级技术合作伙伴。

Naveego

CEO: Derek Smith

为了运营和分析的目的，企业正在大力投资大数据项目。但是，如果采用的数据质量不佳，那么这些项目注定要失败。

Naveego基于云的软件提供了数据质量和主数据管理工具，帮助企业监控和管理其业务数据的质量——不管是在本地还是在云中——并利用它来获得竞争优势。

Naveego成立于2013年，位于密歇根州特拉弗斯市，在10月推出了第一个渠道计划，并在招募数据管理顾问、系统集成商和管理服务提供商。

Nexla

CEO: Saket Saurabh

Nexla开发的数据运营平台利用机器学习技术监控和调整数据，并实时地在公司之间安全迁移数据。Nexla认为，通过将这些数据操作自动化，可以更快速地从他们的数据中获得价值。

Nexla创建于去年，位于加州Millbrae，刚刚在5月发布了其产品的公开测试版。同时，Nexla在种子融资中获得了350万美元。

Nexla在3月的Strata + Hadoop World大会上获得了创业展示最高奖项，引起人们的关注。

Periscope Data

CEO: Harry Glaser

Periscope Data的核心产品——Periscope Data Analytics——让用户可以对保存在多个系统中的数据运行SQL查询，并且生成可以在整个公司分享的交互式仪表板和图表。

11月，Periscope Data发布了Unified Data Platform，并称该平台解决了完整的分析生命周期，让数据团队可以获取、存储、分析、可视化和报告数据。

Periscope Data创建于2012年，位于旧金山，公司内有不少经理是来自于Google和微软。8月，Periscope Data宣布自2016年以来每年的经常性收入增长了322%。