微软计划打造从Hyper-V及其他云迁移到Azure的工具

微软透露，此前公布能够支持从本地vSphere到Azure的Azure Migrate工具，现在也能够同样支持本地Hyper-V应用以及竞争对手云中的应用。

微软透露，此前公布能够支持从本地vSphere到Azure的Azure Migrate工具，现在也能够同样支持本地Hyper-V应用以及竞争对手云中的应用。但是微软一直对VMware这一神秘合作伙伴的身份保持沉默，VMware已经帮助微软构建了在Azure中的裸机VMware服务。

微软Azure计算项目管理总监Corey Sanders在本周三的一个网络研讨会上表示，Azure Migrate利用vCenter，通过使用收集来的性能数据来帮助提供关于把运行在VMware中的应用迁移到Azure中有哪些要求建议。vCenter是这样一个数据库，微软只需要运行一个虚拟机来收集创建应用库所需的数据——而不需要代理。

微软恢复到用一个代理来找出网络依赖关系，最终提供一个推荐的多云配置，给出一个假设保留实例的定价，这相比本地运营来说应该有客观的费用节省。

Sanders展示了Azure Migrate，它看起来相当简单，正如此前承诺的那样，迁移结束的时候会有几分钟的停机时间，类似于灾难恢复而不是重大停机。

所有大型云和基础设施软件厂商都提供了更新以鼓励和促进迁移，但是大多数都是象征性地努力一下。Sanders毫无疑问地表示，Azure Migrate是一次更为严肃的尝试，旨在打造一项能够让Azure更容易使用的服务。

但是，微软却对如何让vSphere运行在Azure中或者谁来帮助实现这一点保持沉默。

有人猜测HPE可能是微软在做迁移中的神秘合作伙伴。HPE一直力挺Azure，也没有理由爱上VMware，更何况现在VMware已经归属于直接竞争对手戴尔，但VMware也是一个虚拟化方面的强大的合作伙伴。HPE拥有让VMware运行在客户设备上的经验，对于它自己的超融合套件也是如此，也可以利用SimpliVity这样做的经验。以前HPE对VMware比较刻薄，所有现在也许愿意再次伸出友谊之后。

微软称，将会在未来某个时候公布这个合作伙伴谁是，我们拭目以待。