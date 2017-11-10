AWS在法国开放首个云地区 全球可用区域数量增至49个

AWS在2017年快要结束的时候，宣布在法国开放一个新的地区。AWS EU (Paris) Region是AWS在欧洲的第4个地区，此外还有德国、爱尔兰和英国。

至顶网软件频道消息：AWS在2017年快要结束的时候，宣布在法国开放一个新的地区。

AWS EU (Paris) Region是AWS在欧洲的第4个地区，此外还有德国、爱尔兰和英国。

AWS表示，决定在法国开放新地区部分原因是Amazon法国客户群提出的需求。欧盟的一般数据保护法案将在明年生效，因此，在法国运营的很多公司都需要遵守新的数据主权规定，这些规则要求他们的数据在物理上必须保存在法国境内。

AWS首席执行官Andy Jassy在声明中表示：“我们有成千上万个法国客户在法国之外使用AWS，但是我们已经收到他们越来越多的需求，我们很高兴能在法国为他们提供一个AWS地区，这样他们就可以轻松地运行他们对延迟最为敏感的工作负载，或者保存那些需要位于法国境内的数据。”

这个新的区域一开始提供了3个可用区。这意味着AWS现在在全球18个地区总共有49个可用区域。AWS地区包含的可用区域指的是其技术基础设施位于单独的、不同的地理位置。可用区域之间有足够的距离，以降低单个事件显著影响可用性的风险，但这些可用区域的位置也足够接近为了满足业务连续性应用对快速故障切换的要求。

Amazon还计划2018年再开放4个地区，在巴林、香港、瑞典共有12个可用区域，此外到2019年美国还会再开放一个AWS GovCloud地区。

12月对AWS来说是忙碌的一个月，就在一周之前，AWS刚刚在中国开放了第二个地区，提供2个可用区域。AWS还在本月初举行了AWS re:invent技术大会，推出了大量面向其公有云的产品和服务。

AWS表示，法国的这个新地区将从今天开始生效。