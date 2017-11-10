Amazon和Salesforce正在试图远离Oracle数据库？绝非易事

Oracle可能会失去最大的两个客户。Salesforce和Amazon这两家公司都依赖Oracle旗舰的关系型数据库来支持他们的运营。据今天The Information的一篇报道，这两家公司都在“积极寻找”替代方案。

至顶网软件频道消息：Oracle可能会失去最大的两个客户。

Salesforce和Amazon这两家公司都依赖Oracle旗舰的关系型数据库来支持他们的运营。据今天The Information的一篇报道，这两家公司都在“积极寻找”替代方案。

这篇报道并不令人感到意外，特别是Oracle与这两家公司在很多云计算方面都存在竞争关系。Oracle正在优先推自己的基础设施即服务和软件即服务产品，以抵消本地许可销售的下滑。特别是Oracle公司董事长兼首席技术官Larry Ellison和AWS首席执行官Andy Jassy在过去一年中市场公开互怼，Salesforce首席执行官Marc Benioff与Ellison的关系也一直不好。

不过这个消息还是刺激到了投资者。新年第一天Oracle的股价下滑了大约1.5%，而这一天大多数的科技公司大多都迎来了温和上涨。

据透露给The Information这个消息的知情人士称，Salesforce和Amazon已经在减少对Oracle的依赖方面取得了重大进展。两家公司都在采取不同的方法来达到这个目的。

据报道，Amazon正在从Oracle的数据库转向开源NoSQL软件。这意味着AMmazon可能只是寻求部分替代，因为NoSQL数据库通常并不是为完全取代关系型数据库而设计的。

但是Amazon可能还会在Oracle上花费很多支出。去年12月，Ellsion表示，单单是第四季度这一个季度，Amazon在Oracle软件上的开销就达到了5000万美元。

与此同时，Salesforce正在酝酿更为大胆的迁移计划。这位消息人士称，Salesforce正在开发他们自己的替代方案。这个自主开发的关系型数据库可能会让Salesforce做更多的事情，不仅仅是减少对竞争对手Oracle的依赖。如果开发项目取得成功，Salesforce可能会试图直接在数据库市场中挑战Oracle。Salesforce的Heroku部门已经在这方面站稳脚跟了。

The Information的报道还指出，Oracle与Salesforce和Amazon在产品名称方面的竞争显然也越来越激烈。据报道，AWS的RedShift数据库似乎是对Oracle红标产品一种不太明显的引用。而对Salesforce来说，它已经命名了一款新的数据库“Sayonara”。

无论如何，Salesforce和Amazon的努力可能会对整个Oracle客户群产生影响。在这些消息的带动下 ，其他依赖于Oracle数据库的财富500强企业可能会开始认真地考虑其他替代选择。不过，大多数企业可能没有太大的动力去做切换，因为他们与Oracle并不存在激烈竞争关系。

而且Amazon和Salesforce可能需要数年时间才能完成他们自己的过渡，因为要把核心业务“记录系统”数据库迁移到云中仍然是相当困难的。“Salesforce今天运行在Oracle上，改变底层数据库可能是Salesforce历史上最具挑战性的事情了，所以它不会轻易进行的，”Wikibon高级分析师Stu Miniman这样表示。

而且对于其他很多公司来说也是如此，Wikibon首席技术官David Floyer表示：“记录系统是非常难以迁移的，从商业角度来看这么做是非常危险的。随着时间的推移Oracle可能不得不降低Oracle DB的价格，更友好地做业务，但是Oracle用于记录系统的数据库软件仍然是最佳选择，而且对于大多数客户来说，这是值得的。”