 2018年值得关注的10家云提供商

我们收集了那些不仅吸引我们眼球的厂商，还有那些在2018年有野心勃勃目标的云提供商。下面就让我们来看看今年值得我们关注的10家解决方案提供商。

至顶网软件频道消息： 毫无疑问，云计算市场是一个拥挤的市场，充满了超大规模的厂商、小型的以及区域的云服务提供商，和那些具有创新性云产品的初创公司。虽然还有空间容纳很多厂商，但是一些云服务提供商2017年已经在市场中占据了一席之地，为自己树立了名声。

我们收集了那些不仅吸引我们眼球的厂商，还有那些在2018年有野心勃勃目标的云提供商。下面就让我们来看看今年值得我们关注的10家解决方案提供商。

阿里巴巴

作为中国版的AWS，阿里巴巴在美国之外覆盖的市场更为广泛，值得我们今年的密切关注。

这家中国最大的公有云提供商曾在去年10月份表示，将投资150亿美元用于在中国、俄罗斯、新加坡、以色列和美国设立全球技术研究机构，这对于那些在技术研究投资方面一直领先的美国科技企业（包括竞争对手AWS）来说将是一个挑战。

Amazon Web Services

在过去十年中，云计算市场的所有目光都集中在这家位于西雅图的公司上，最近几年，AWS也已经取得了巨大的进展。

在美国拉斯维加斯举行的AWS re:Invent大会上，AWS公布了20多款新产品和服务，面向企业客户和解决方案提供商，其中之一就包括裸机选项i3:metal，这是EC2裸机配置系列中的首个选项，将让客户和合作伙伴可以直接访问底层处理器和硬件。AWS还表示，将会在1月推出一个重新塑造品牌的、升级的合作伙伴计划，所以那些还没有与AWS合作的解决方案提供商们在2018年可能要重新考虑一下了。

Approyo

成立于2013年的Approyo，主要提供构建在SAP HANA之上的管理解决方案，面向那些希望进行快速迁移的公司。如今，这家位于美国密尔沃基的以SAP为中心的云提供商，正在云市场声名鹊起。

Approyo在2017年赢得了一系列奖项，这家私营公司表示，将在2018年继续扩大自己的团队，为客户群提供创新产品。

Cloudify

Cloudify是一家开源软件云和NFV编排工具提供商，最初是由GigaSpaces Technologies创建，后来在7月分拆出来独立运营。

如今，Cloudify主要提供自己的Cloudify 4.2产品，让服务提供商和企业用户可以过渡到虚拟化和云原生的基础设施，而不会影响对安全性和法规的要求。其产品通过Kubernetes、Docker Swarm和Mesos编排平台提供了对容器技术的支持。

Evolve IP

专注于渠道的云服务提供商Evolve IP将把精力集中在通过扩大业务和服务面向最终客户来实现有机和无机的增长。Evolve IP在2017年完成了4笔收购，涉及到云、联络中心和安全技术。

8月，Evolve IP收购了位于荷兰的云通信公司Mtel，将地区市场扩大到欧洲，满足了合作伙伴和企业客户的共同要求。该公司有约60%的业务是通过渠道的，计划今年将保持这一势头。

Google Cloud

与超大规模云计算提供商AWS一样，Google也增长加紧对企业客户的关注。12月，Google向其合作伙伴计划中增加了更多的管理服务提供商，也将那些可以为Google Cloud Platform提供云支持服务的MSP合作伙伴数量增加到了12家。

Google在11月还聘请到了前英特尔高管Diane Bryant作为Google Cloud部门的首席运营官。尽管Google Cloud已经是市场领导者了，但是Google也积极地构建自己的云业务，与AWS、IBM和微软展开进展。

Green Cloud Technologies

2017年是云市场友好兼并的一年。位于格林维尔的Green Cloud Technologies也在进行整合，在2月收购了专注渠道的云服务提供商Cirrity。在完成收购之后，这家思科认证的云提供商现在在美国东南部、中西部和西部已经有6个数据中心了。

Green Cloud在11月还推出了一个新的合作伙伴门户网站，提供的在线工具让渠道合作伙伴可以用来配置、管理、和报告Green Cloud服务。这家云提供商正在与渠道合作，计划2018年在这个拥挤的云市场中占有一席之地。

OnRamp

混合云托管提供商OnRamp一直为解决方案提供商和企业客户提供高度兼容的主机托管和私有云服务，这些服务甚至可以低于最严峻的安全隐患。

9月，这家位于美国德克萨斯州奥斯汀的公司正式发布了自己的HiTrust认证的虚拟私有云（VPC），构建在OpenStack开源软件上。OnRamp表示，合作伙伴还会看到一个安全和合规解决方案套件，用于简化风险管理，帮助企业为2018年的合规性审计做好准备。

Peak 10 + Viawest

位于北卡罗来纳州夏洛特市的云服务提供商在去年8月以16.7亿美元收购了作为同行的云计算提供商ViaWest。这家新组合的公司名为Peak 10 + ViaWest，为4200多家企业客户提供了协同管理解决方案以及专业服务。

自从合并以来，Peak 10 + ViaWest一直专注于渠道，而且两家公司都有强大的合作伙伴计划。如今这家美国云提供商也在扩大其业务范围，通过扩建现有数据中心设施来加快销售增长。

TierPoint

云服务提供商TierPoint最近几年一直专注于渠道。这家我位于圣路易斯的云服务提供商一直以合作伙伴为中心，并在2017年积极扩大业务。如今TierPoint在20个美国市场有40个数据中心，成为美国最大的渠道友好的云提供商之一。

12月，TierPoint赢得了微软金牌云平台能力称号，成为微软为数不多的、与众不同的微软合作伙伴群体，这些合作伙伴获得了、符合收入承诺并通过了技术评估。