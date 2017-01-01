微软开源旗下的Service Fabric微服务平台

微软最近开始开源了许多软件、服务甚至文档。微软发布的有些开源颇值得注意和令人惊讶。

至顶网软件频道消息： 微软最近开始开源了许多软件、服务甚至文档。微软发布的有些开源颇值得注意和令人惊讶。

微软官员3月14日在博客上表示，微软已开源Service Fabric（服务结构）。 Service Fabric根据MIT许可证开放源代码。微软团队表示，会在“未来几个月”里转用GitHub上的公开开发流程。

快速理一下：Service Fabric（一开始名叫“Windows Fabric”）是微软的Azure平台即服务2.0微服务平台。Service Fabric在某种程度上与Kubernetes之间也存在竞争，因为两个平台都可以用作业务流程、打包、部署及维护应用程序和容器。

微软官员曾称Service Fabric是自己的“秘密武器”，微软内部运行的Azure内核、Skype for Business、Intune、事件中心、Azure SQL DB Cosmos DB、Cortana等部件里有些块用的就是Service Fabric。微软提供了Windows版Service Fabric、Linux版Service Fabric以及Azure中的Linux和Windows Server上的Service Fabric。微软官员过去曾表示计划在非微软云中里提供Service Fabric。

Linux版Service Fabric和相关的构建和测试工具昨天就可以从GitHub网站（https://github.com/Microsoft/service-fabric/）下载了，有兴趣的玩家可以运行基本测试、提交问题及版本合并请求。据微软博文介绍，微软正在全力将Windows版本迁移到GitHub里。

微软在过去的一年里开源了Service Fabric的各种东西，包括Reliable Services、 Reliable Actors及 ASP.NET核心集成库。微软的计划是开源整个Service Fabric的运行时程序库及Linux和Windows的构建环境。即便Service Fabric已放在GitHub上了，微软仍会继续支持所有Service Fabric产品，包括Azure里的Service Fabric及所有独立产品。

尽管Service Fabric是开源的，微软计划继续保持对Service Fabric的控制权，至少目前是这样。微软的博文提到：

“微软拥有Service Fabric项目，Service Fabric团队将成为决定项目方向的管理机构，管理机构负有遵循社区指导的责任。但我们不排除以后将项目捐赠给某个基金会的可能性。“

另据悉，微软最近对旗下新的专用Kubernetes Azure容器服务文档进行了更改。微软不会再提供两种不同的服务，这两种服务原来都叫Azure容器服务（其中一个支持Kubernetes、Docker Swarm和Mesosphere DC/OS），微软计划会逐步取消对原有ACS的支持。

微软官方最近证实了微软文档提到的ACS被弃用和退役的消息。 （感谢微软Jim Gaynor的推文爆料。）微软的计划是“约在”Kubernetes版本面向普通用户发布时弃用ACS，微软未有给出具体日期。根据文档资料，开发人员会有12个月的时间从原始ACS迁移到Kubernetes容器服务。