互联网时代的改变 2B型企业也可以成长为超级独角兽 

当前中国一级市场的投资环境和竞争格局正在发生深刻变化。创新经济的扩散也不仅仅是技术的扩散，还是创新生态要素的互动，各个纵深行业进行创新发展的加速度将快很多。独角兽的赛程，绝对不是一场百米赛跑，而更可能是一场马拉松比赛。

至顶网软件频道消息： 资本总是逐利的，近期如果你对中国一级资本市场有起码的关注，就会发现近期不断能读到某公司X轮融资XXX亿美元，估值创新高之类的新闻。进入到2018年的第一季度，资本已经嗅到了政策红利风口的转向，那些尚未上市的独角兽企业正成为资本追逐的目标。

当前中国一级市场的投资环境和竞争格局正在发生深刻变化。创新经济的扩散也不仅仅是技术的扩散，还是创新生态要素的互动，各个纵深行业进行创新发展的加速度将快很多。独角兽的赛程，绝对不是一场百米赛跑，而更可能是一场马拉松比赛。

“互联网+”时代 中国独角兽终于站在第一梯队

根据胡润研究院的数据，截至2017年底，中国估值超10亿美元的独角兽企业数量已达120家，整体估值超3万亿元人民币，集中高端制造、云计算、人工智能、生物科技四个领域的有29家，多数大型独角兽处在“互联网+X”领域。从行业维度看，来自于互联网服务及电子商务行业的“独角兽”最多，各有22家企业上榜，在14个行业中并列第一。同时，互联网金融独角兽企业总估值在各行业中异军突起，以超过7000亿元人民币占据首位。

而据美国CB Insights去年年底发布的一项关于全球独角兽企业的数据，全部220家独角兽企业中，美国占据109家，中国59家，其余所有的国家加在一起52家。

这些数据可以看出，中国企业在经历了前两次工业革命的落后挨打，第三次工业革命的追赶和模仿之后，在第四次科技革命的“互联网+”时代，已经初步完成弯道超车，在这一轮竞争中至少和以美国为首的西方国家站在了同一起跑线上。个别领域，像在数据、算力、算法等诸多层面，中国已经实现与发达国家齐头并进的发展。从全球资本。而不仅仅是国内资本追逐中国独角兽这一事件本身，也可以看出，在接下来一个时代的全球创新领域，很可能不再仅仅是BATJ代表中国参与全球竞争，中国企业庞大的集团军规模可能逐渐形成。

从2C到2B 中国独角兽们“无孔不入”

过去20年中国互联网及移动互联网的高速发展，是造就今天这样一个时代现状不可忽视的历史大背景，所以现在的各种中国“独角兽”榜单里，这些崛起新星集中在互联网服务和电子商务领域也丝毫不让人意外。从细分领域看，这些“独角兽”也毫无疑问都是细分行业的龙头，某种意义上说代表了所在细分行业的最高水准。

现在新一批独角兽企业有几个明显的特点，第一是技术含量高，第二是成长迅速。老的一批独角兽企业，大多是“copy to china”，新的独角兽企业有技术和业务的创新，很多还引领了全球的技术方向，比如共享经济、新能源、人工智能等。

另外一个重要特点是，过去比较大的独角兽企业，大多出现在to C的领域，to B的领域也有部分，但整体数量不及前者。但是我们从近期多家机构、媒体公布的中国独角兽榜单看，to B领域涌现出越来越多的新兴企业，如专注新能源汽车电机、电控及关键零部件研发和生产的宁德时代，通过提高技术优势、打造自身技术壁垒，专注于以技术服务金融机构，帮助后者降低成本、提高效率、增加收入的京东金融等。

独角兽存在的一个重大意义在于，它会改变人们的生活，如蚂蚁金服改变了消费方式，滴滴改变了打车方式，新美大改变了饮食方式，这些往往是直接面对消费者的，所以to C端更容易出独角兽；宁德时代、京东金融的出现，是一个非常好的典型意义事件，它通过B2B2C的模式，走出了一条不同于蚂蚁金服的路线，说明通过带着场景和用户去服务B端，进而造就to B端独角兽的有效性和可行性。

独角兽的竞争注定是一场马拉松比赛

尽管在第一轮赛跑中，互联网金融、互联网服务、硬件和科技类公司成功跑在了第一集团，但独角兽们的竞争注定才刚刚开始。目前榜上有名的这些企业能否保住排名，尚未进入名单的企业是否有机会崛起，其关键是未来企业所能积累的行业壁垒及业绩持续性。

有行业专家指出，若干年前，公司成长为10亿美元的‘独角兽’后，‘要死’其实很难，因为这意味着竞争壁垒是靠10年甚至15年建立起来的。但现在，一级市场上那些3年就估值10亿美元的公司发生这类事件的概率很大，因此要成长为‘独角兽’，就需要不断形成并保持它的竞争壁垒。

出现“独角兽”多的行业，一定是当下最有爆发力或概念性的新行业，但成长为“独角兽”的时间，却很可能与它的持续性呈反比，比如3年成为“独角兽”，维持巅峰可能也只有三年。快速形成意味着可能没有足够的时间建立壁垒，或建立的壁垒无法阻挡行业本身的快速演变。比如金融技术，都是高大上的团队出来做，爆发性很强，但挑战也很大，时间窗口短，创始团队机会成本高，创业企业平均存续期就比较短。

如果说互联网起到的是连接的作用，那么人工智能在某种程度上也是补充或替代人类的智力。所以，从持续性来看，人工智能未来的发展将可能是体量很大的行业，发展起来对社会的影响更深。目前，AI在金融领域的运用较为广泛，未来，安防、医疗、金融和自动驾驶等领域，以及用AI技术改造传统行业的方式，包括零售业等方面，谁能建造起技术壁垒，将很可能在这场独角兽马拉松中笑到最后。