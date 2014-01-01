Dropbox将IPO价格提高至每股21美元 共募集7.56亿美元

文件存储和协作服务提供商Dropbox今天以每股21美元的价格首次公开发行（IPO），高于昨天宣布的每股18美元至20美元的范围。

文件存储和协作服务提供商Dropbox今天以每股21美元的价格首次公开发行（IPO），高于昨天宣布的每股18美元至20美元的范围。

Dropbox公司联合创始人Drew Houston

这次期待已久的IPO为Dropbox公司募集了7.56亿美元，该公司目前同很多存储服务供应商在进行竞争，例如上市公司Box Inc、谷歌公司、苹果公司等。而Salesforce以IPO的价格投资了1亿美元进行了私募配售。

Dropbox目前的报价为92亿美元。这超出了预期，尤其是考虑到上周每股最初为16美元至18美元的范围，本周的价格上涨了好几美元。其仅略低于该公司在2014年从私人投资者那里获得的100亿美元的投资，这将是自Snap公司去年的IPO以来该行业最大的IPO。风险投资公司AllegisCyber的创始人兼执行合伙人Robert R. Ackerman Jr.表示：“这是一个好兆头。”

即使是面对着今天道琼斯工业平均指数下跌724点，幅度3%的跌幅，如果投资者还能够在星期五热烈欢迎该公司上市，可能就会解冻冰封多年的技术企业IPO。事实上，一些观察人士认为，由于去年以及今年一直到现在相对较少的IPO成功，但这种解冻已经开始了，云安全企业Zscaler上周进行的IPO中，股价的上涨超过了一倍。

风险投资公司Menlo Ventures合伙人Matt Murphy表示：“当然还有更多的收入阶段的私有公司正在考虑何时公开上市。”

这其中就包括了Spotify AB，该公司预计将于4月3日进行首次股票发行。但是还有很多规模更小、更为业务导向的公司，例如网络安全软件供应商Tenable Network Security，据路透社今天的报道，该公司已经聘请了投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）筹备该公司可能于秋天进行的IPO。

据称，Dropbox目前还没有开始盈利，去年的收入为11.1亿美元，亏损1.117亿美元，不过这一亏损额比2016年2.102亿美元的亏损额有了大幅下降。在最初提交的文件中，Dropbox表示将使用IPO收益来让更多用户选择付费订阅并与其他软件公司进行更多整合，Dropbox公司之前已经同谷歌、微软、Slack等公司进行了整合。

另外，Dropbox公司拥有5亿注册用户，其中1亿注册用户是2017年初之后注册的，但仅有1100万付费用户。大约有30万个团队还在使用其更强大的Dropbox商业服务，该服务的起价是针对由三名用户组成的团队，价格为每个团队每个月12.50美元。

包括Sequoia Capital和Accel等风险投资公司以及T. Rowe Price和Fidelity Investments等共同基金从Dropbox公司于11年前创办起，已经为Dropbox公司注入了超过6亿美元的资金。

尽管发行规模很大，Dropbox公司联合创始人Drew Houston并没有对公众投资者让渡太多控制权。根据CNBC的数据，发行的股票仅占2％的投票权，其余的将是Houston和其他主要投资者持有的B类股。

这次发行的主承销商是高盛集团公司（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.），不过备案列出了许多其他参与银行：德意志银行证券（Deutsche Bank Securitie）、艾伦有限责任公司（Allen & Co. LLC）、美银美林（BofA Merrill Lynch）、加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）、杰富瑞（Jefferies）、麦格理资本（Macquarie Capital）、Canaccord Genuity、JMP证券、KeyBanc Capital Markets和Piper Jaffray。

此外，Dropbox公司的股票将以DBX这个股票代码进行交易。