Oracle全面推出Autonomous Data Warehouse Cloud

这是首个基于Oracle新的自主数据库的服务。

至顶网软件频道消息：Oracle于周二宣布全面推出Autonomous Data Warehouse Cloud，这是首个基于其新的自主数据库的服务。

Autonomous Data Warehouse Cloud建立在Oracle Database 18c，这是Oracle于十月份推出的下一代数据库，结合了一个自动网络安全系统。它使用机器学习来实现快速和简单的数据仓库功能。Oracle表示Autonomous Data Warehouse Cloud的速度足够快，能够保证工作负载的处理，而价格只是亚马逊网络服务（Amazon Web Services，AWS）的一半。

Oracle的首席技术官拉里·埃里森（Larry Ellison）星期二在一份报告中表示：“每个人都知道是亚马逊发明了IaaS市场，并且给了它相应的功劳。”但是他表示，Oracle的目标是“提供一整套更高级别的平台服务。”

另外，Autonomous Data Warehouse Cloud提供了一个安全的数据仓库，具有自动备份、加密和高可用性架构。Oracle强调称，迁移到这个云很简单，因为它兼容内部部署的数据库。它还提供独立的、在线可扩展的计算和存储。

Autonomous Data Warehouse Cloud是Oracle计划发布的几个Autonomous Database Cloud云服务中的第一个推出的服务。计划推出的其他服务还包括Autonomous Database for Transaction Processing、Autonomous NoSQL Database和用于网络分析的Oracle Autonomous Graph Database。