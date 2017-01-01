目前，虽然许多企业已经在信息化层面建立了相对完善的IT系统架构，然而在迈向智能制造的过程中，仍会面临诸多挑战，诸如数据的共享，数据价值的挖掘等等。对此，IBM黄英杰认为，需要联动物联网、数据科学、认知计算等最新的技术，并将焦点最终落在云平台上。

智能制造最重要的就是通过智能化手段让制造变得更加透明，使原本不可见的设备老化、质量风险、资源浪费等问题变得可见，并借助预测性手段加以避免， 打造可视、可控、可预测的生产环境。

在这个过程中，数据的价值已经日益突显。

“通过物联网把所有生产设备和工艺连接在一起，这将产生大量的数据，借此，企业可以实现洞察，驱动业务发展，比如帮助提升产品良率，缩短交付周期，降低整体成本等等。”“这是未来制造业基本的一个场景。”IBM云计算资深架构师黄英杰在接受至顶网记者采访时表示。

让企业把IBM云技术带到自己的机房里去

事实上，经过多年的积淀和发展，许多企业已经在信息化层面建立了相对完善的IT系统架构，然而在迈向智能制造的过程中，仍会面临诸多挑战，诸如数据的共享，数据价值的挖掘等等。

对此，黄英杰认为，企业首先要明确自己的现状及转型的目的。

“举个例子，如果目的是实现智能制造，关注的就是两个重点，一方面是产品的智能化，另一方面是生产设备、生产工艺及生产流程的智能化，这是第一阶段。而如果要实现数字化转型，除了能够不断优化产品和工艺之外，还要立足开拓新的业务场景和产品，从而获得产品化和服务化的机会。这两者有交集但不完全重叠。”

毋庸置疑的是，数据将是企业未来竞争力的一大筹码。其在制造业的应用不仅涉及生产车间的调度优化、设备监控、虚拟测试、故障追踪，还包括了营销环节的消费者行为预测、精准匹配、社交应用、营销推送等等。如果应用得当，将在很大程度上帮助制造业企业提升营销的针对性，降低物流和库存的成本，提升销售效率，减少生产资源的投入风险。

而要释放从研发设计到营销销售整个生命周期管理过程中的数据能量，黄英杰认为，需要联动物联网、数据科学、认知计算等最新的技术，并将焦点最终落在云平台上。

然而，虽然云计算在企业中的落地应用越来越多，仍有许多人认为云战略开始转入降温阶段，甚至仍有很多企业还“徘徊在外”。在黄英杰看来，其中很重要的原因还在于两方面，一是数据安全，二是数据调用效率。

也正因如此，IBM从发力云计算之初就始终致力于提供混合云计算架构，目的就是“让企业能够把IBM云技术带到自己的机房里去。”

企业对于云计算的诉求正在变得更加务实

具体来看，一方面，IBM云平台非常强调面向企业级的使用场景，在保障数据安全的基础上，通过人工智能和认知计算技术强化平台的数据处理能力。另一方面，通过多云管理策略，IBM云平台提供的是一个统一的云计算环境，用户可以随时灵活调用环境中的各类云应用，并进行自由的迁移和部署。除此之外，黄英杰还强调，IBM提供的是开放式的技术堆栈，能够保持较好的开放性。

其中，多云管理策略包含两个层面。一是通过云供应商提供的资源池，用户可以部署自己的中间件并即时调用，二是通过不同供应商提供的不同API接口，用户也可以实现灵活调用。以此达到多云的场景。

值得一提的是，针对不同的应用场景，IBM云平台不仅仅具备基本的数据存储功能，集成了预测性维护、流分析能力以及区块链技术，同时还能够为机器学习算法提供超强的工作负载和计算力。

“以流分析技术为例，通过该技术，当联网设备上的数据传输到云平台，就能立马进行分析，以此判断下一步进行保留保存处理还是触发另一事件进行额外分析操作。这样就能够让数据立马产生价值，而不是滞后。”黄英杰介绍道。

他认为，企业对于云计算的诉求正在变得更加务实，对云平台上的“附加技术”的要求也会越来越多。

“我们发现，越来越多的企业在上云的过程中，除了考虑把原来放在数据中心的工作负载挪到云平台上，他们还在关心云平台能够给企业带来什么新的价值。总的来说，目前搭建对云计算的需求正在进入一个收敛的过程，这使得大家更聚焦，而不只是成为一个计算资源池。”黄英杰表示。

区块链技术在行业的应用落地必须具备三要素

具体谈谈最近的“网红”——区块链技术。

早在去年，IBM就推出了一项全新的企业级服务，允许企业使用超级账簿项目（Hyperledger区块链开源项目）中的区块链代码，在其云服务平台上构建应用程序。

事实上，IBM正是HyperLedger区块链开源项目的代码的最大贡献者之一。围绕这一项目，同时基于IBM Linux ONE区块链专用服务器和Hyperledger fabric基础架构，IBM正在提供一套从软件、硬件到服务，甚至是后期培训的完整的解决方案。

具体来看，IBM Linux ONE是专为Hyperledger fabric进行优化的高端服务器，具有极强的灵活性和扩展性，支持快速部署。此外，该服务器提供了硬件辅助加密功能，在满足快速运行的同时还能保障安全性和稳定性。

再往上一层，IBM还基于Hyperledger fabric的API封装了一整套的区块链云服务，以云计算的形式提供区块链环境，这使得用户只需要通过页面一键操作，就能轻松完成开发、调试、部署、上线等工作。

在黄英杰看来，区块链的应用必须有合适的场景，而场景的产生必须具备以下三大要素：商业网络、中间资产，以及资产在网络中形成流动。具体到制造行业，他还列举了区块链技术在其中的几个应用场景：譬如在供应链场景中，就可以通过区块链技术对零部件进行溯源；再譬如在审计和质检过程中，可以通过物联网连接监控系统与整机系统，了解诸如仓库的库存情况，生产设备、生产工艺每一环节的数据表现等等，并利用区块链技术对生产过程风险进行评估。

据了解，目前IBM已经做了超过400例的区块链项目。“我相信在业界IBM的经验是有目共睹的，在制造行业里，我们已经在和企业用户一起探索区块链更多的使用场景。”

IBM交付的是集成了数百个“附加服务”的云环境

总的来说，IBM云平台交付给企业的不仅仅是一个计算资源池，而是集成了数百个“附加服务”的云环境。

“用户可以在这个‘大表’上选择自己需要的服务，同时，我们也会根据客户的业务现状和需求做相关的推荐，从而丰富企业的应用目录，帮助他们在传统的业态之外，还可以通过智能化技术的引进，利用自身的优势或产品，以数字化手段获得更多的业务场景。而这，也是IBM云平台带来的最大价值之一。”黄英杰总结道。