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思科推出Tetration虚拟设备版SaaS

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思科日前推出旗下Tetration数据中心和云分析平台、云分析平台及涵盖虚拟设备的软件即服务版本。

来源：ZDNet 2018年4月11日

关键字： CISCO SaaS

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至顶网软件频道消息：思科日前推出旗下Tetration数据中心和云分析平台、云分析平台及涵盖虚拟设备的软件即服务版本。

思科推出Tetration虚拟设备版SaaS

Tetration主打保护、管理和优化应用程序及提供整个企业工作负载的分析。

两种新的消费模式Tetration SaaS和Tetration-V均以订阅形式推出。 Tetration SaaS为基于云的系统，面向云优先企业。

思科推出Tetration虚拟设备版SaaS

Tetration-V为纯软件版本，使用虚拟设备，用于小型部署。 Tetration-V可以在AWS和Microsoft Azure公共云上运行。

Tetration产品管理高级总监Yogesh Kaushik表示，Tetration SaaS将为企业提供灵活的支付模式，无需预付费用。他表示， “大趋势是大型企业不要部署硬件。”

据思科称，Tetration-V适用于少于1,000个工作负载的企业部署。 Tetration-V可一键式部署，用户可以使用自己的服务器和存储基础架构。

Tetration-V现已上架，Tetration SaaS将于5月份上架。

订阅计划含1年、3年和5年计划。

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