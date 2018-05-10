微软将Red Hat容器开发平台引入Azure

在发布面向Azure的人工智能服务之后，微软紧接着通过与专注与软件容器的Red Hat公司合作再次加强Azure平台能力。

至顶网软件频道消息：就在发布面向Azure的人工智能服务之后，微软紧接着通过与专注与软件容器的Red Hat公司合作再次加强Azure平台能力。

作为合作的一部分，两家厂商宣布在Azure上推出Red Hat OpenShift on Azure，这是Red Hat OpenShift平台的管理版本，让企业能够构建便携式软件，加强容器在不同基础架构之间无缝移动的能力。

随着企业将更多工作负载转移到云，这种可移动性也变得越来越重要。微软与Red Hat的合作将让双方的共同客户能够在Azure上设置一个OpenShift部署，该部署中与其内部环境相同的应用构建模块，一致性的基础，让服务从一个部署转移到另一个部署变得更加简单。

因此，微软希望Red Hat OpenShift on Azure能够让企业更容易利用其云服务，并在此过程中创造更多收入。有着同样的目标，微软计划在该平台上提供容器版本的SQL Server关系数据库。

另一款将与该产品结合的微软产品是Azure Stack。这款软件产品是配合微软硬件合作伙伴售卖的设备一同出货的，让企业组织可以在其数据中心创建其云的副本。

微软与Red Hat的联盟也有一个市场的因素。两家厂商计划在Azure上共同支持Red Hat OpenShift，这意味着客户在需要排除故障时不必单独联系厂商的技术人员。

微软工程师Brendan Burns在一篇博客文章中详细写道：“作为一项完全托管的服务，它将保持最新状态，只需一个统一账单、集成的支持体验，总的来说是一项原生的Azure服务。我们的客户告诉我们，这种‘扼喉’非常重要，而且是基于云的OpenShift产品所缺少的，所以我们很高兴能够满足这一需求。”

就在微软与Red Hat宣布合作的同一天，Red Hat也公布了与IBM的合作，同样是专注于OpenShift。Red Hat和IBM的合作是把该平台整合到IBM的云和中间件产品中。

IBM和微软都有相同的目标，即解决容器快速采用的问题。据Gartner预测，到2020年将有超过50％的企业在生产环境中运行容器应用，而目前这一比例不到20％。