Oracle收购DataScience.com扩展云平台分析能力

Oracle正在试图通过新收购来扩展其云平台的分析能力。

至顶网软件频道消息： Oracle近日宣布，已签署协议收购DataScience.com，这家风险投资支持的创业公司拥有一个为分析项目提供动力的平台。DataScience.com的软件既可以在云端运行，也可以在企业内部基础设施上运行，被称为面向数据科学团队的"全方面治理的工作空间"。

DataScience.com让用户能够通过一些相当简单的提示窗口为他们的项目设置好一个定制环境。分析专业人士可以指定需要多少计算能力、内存和存储容量，以及自定义配置。如果他们在云中运行该平台，那么他们还可以选择在配备有GPU的虚拟机上配置一个环境，这对于人工智能项目来说是非常有用的。

客户可以在他们的部署中使用各种分析工具。DataScience.com支持Jupyter Notebooks、RStudio和其他流行的数据科学工具，以及领先的人工智能开发工具，如TensorFlow。

Oracle计划在收购DataScience.com之后将该平台推向自己的公共云中。该软件将补充Oracle现有的数据科学和人工智能服务产品阵容。前不久，Oracle在4月份推出了三款新工具，旨在帮助市场营销人员从客户记录中提取关于受众的深入洞察。

Oracle云执行副总裁Amit Zavery平台在声明中表示："Oracle和DataScience.com的结合将让客户能够利用单一的数据科学平台，更有效地使用机器学习和大数据进行预测分析并改善业务成果。"

通过收购引入新技术是Oracle尝试推动云业务增长的一种方式。上个季度Oracle云业务部门的收入增长了32％达到15.7亿美元，增幅令人印象深刻，但低于华尔街预期。

Oracle没有披露收购DataScience.com的财务条款。就在几个星期之前，Oracle刚刚收购了一家名为Grapeshot的公司，该公司构建的平台可帮助平拍确保他们的在线广告只在适当的地方出现。