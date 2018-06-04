微软有意收购GitHub 以便加速开源布局

据Business Insider近日报道，微软方面一直在与GitHub谈论可能收购该公司的事宜。GitHub位于美国旧金山，是一家面向开源和私有软件项目的托管和开发服务提供商。

据Business Insider近日报道，微软方面一直在与GitHub谈论可能收购该公司的事宜。GitHub位于美国旧金山，是一家面向开源和私有软件项目的托管和开发服务提供商。

Business Insider声称，两家公司多年来反复谈论收购的可能性，“但在过去几周谈判变得更加密集谨慎了，”Business Insider引用“了解两家公司情况”的知情人士的话称。

如果微软要对GitHub出价，那么这一举措并不意外。自从Satya Nadella从2014年开始担任微软首席执行官以来，微软一直在加紧开源的布局。

微软已经与GitHub建立了合作伙伴关系，一个月前微软刚刚在GitHub Marketplace中发布了新的App Center App。

在5月初的Build 2018开发者大会上，微软再次强调微软现在是GitHub的第一大贡献者，也是自2006年来的首次。

微软表示，2017年微软有大约1300名员工向GitHub上的825个顶级数据库积极推送代码，相比之下，谷歌有900名员工向大约1,100个数据库推送代码，亚马逊有134名员工向158个项目推送代码。去年，微软出人意料地转向了针对Windows开发的Git版本控制系统。

今年早些时候GitHub方面指出，机器学习/深度学习项目是他们增长最快的项目。微软全身心投入人工智能。为此，微软一直热衷于继续扩大在旧金山/硅谷地区的影响力。

笔者已经联系了微软和GitHub就该消息发表评论。微软发言人表示，微软不会对传闻或猜测发表评论。GitHub的一位发言人告诉我，该公司不会对传闻发表评论。

毫无疑问，那些一直质疑微软转向开源战略的开源支持者，会对曾经GitHub在开源领域的竞争对手微软如今要成为GitHub拥有者这件事持怀疑态度。然而，前有微软收购Minecraft制造商Mojang的例子。自从2014年微软收购Mojang后，微软很大程度上被视为在Minecraft和Minecraft社区方面做了正确的事情。

笔者自己并没有从任何人那里直接听说这一消息（至少到目前为止）。笔者注意到，在过去几年中微软一直在加强与包括Linux和开源软件在内的众多公司的合作。有时候，就像LinkedIn的情况一样，一开始的合作关系可能转变成一个收购案例。但有时候，收购谈判最终不了了之。