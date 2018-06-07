 Oracle发布Oracle Soar全面云迁移产品

Oracle近日发布了一个名为Oracle Soar的新工具和服务包，旨在帮助客户将应用迁移到云端。

至顶网软件频道消息： Oracle Soar将一系列自动迁移工具与专业服务相结合，所有这些都由Oracle提供——这是一套完整的内部迁移解决方案。这种半自动化的解决方案，也让Oracle在提供自动化服务的其他云提供商中脱颖而出。

Oracle表示，客户通过使用Oracle Soar（而不是更为零散的迁移方法）可以节省高达30％的成本，节省高达30％的时间，最简单的迁移只需20周。

Oracle Soar包含了发现评估、流程分析器、自动数据和配置迁移工具以及快速集成工具，此外还包括专门的客户服务，帮助企业客户确保其迁移与最佳实践保持一致。客户可以通过Oracle University接受关于新技术的在线培训，他们将得到客户成功经理对全年迁移后的支持，以确保顺利采用新技术。客户可以通过一款移动应用监控其迁移状态。

“我们负责这项工作，随着项目的推进会协调整个迁移计划，”Oracle北美应用咨询高级副总裁Beth Boettcher这样表示。

目前AWS和微软Azure是占主导地位的云提供商，在这个背景下Oracle正在寻求在数据即服务和自治功能让自己独树一帜。2017年10月，Oracle推出了自动化的Oracle Database 18c。今年早些时候，Oracle宣布将其平台即服务产品的自治功能扩展到数据管理、应用开发、集成、分析、安全和系统管理。

尽管Oracle把Oracle Soar作为此举的一部分，但考虑到其中包含的咨询服务，它并不是一个完全自动化的产品。Boettcher表示，随着产品在后续版本中不断调整，将转向自主交付。

目前，这些咨询服务可以帮助客户解决迁移工作中一些更大的挑战，例如迁移应用并不是为云设计的。

Boettcher说：“我们知道我们的很多客户都对他们内部部署的技术进行了定制化。我们的咨询团队会做的就是说，'我们如何平衡这种复杂性，并让你利用我们现有的行业最佳实践？”

其他云提供商也有类似的迁移工具。例如，AWS的AWS Migration Hub是各种迁移工具的存储库。然而Boettcher认为，Oracle Soar提供了更加全面的解决方案，包括咨询和教育服务。

Workday有Lifecycle Deployment Program来协助客户，但不包括集成加速器或迁移加速器等工具。

“与市场中任何竞争对手相比，这绝对是独一无二的，”Boettcher说。

Oracle Soar现在已经支持向Oracle ERP Cloud、Oracle SCM Cloud和Oracle EPM Cloud迁移的Oracle E-Business Suite、Oracle PeopleSoft以及Oracle Hyperion Planning客户。

最终Oracle将把Soar产品扩展到支持向Oracle HCM Cloud 转移的Oracle PeopleSoft和Oracle E-Business Suite客户，以及向Oracle CX Cloud转移的Oracle Siebel客户。