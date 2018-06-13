　　第十六届中国软交会开幕 聚焦软件定义智能时代 

2018年6月12日，第十六届中国软交会在大连世界博览广场开幕。

至顶网软件频道消息： 2018年6月12日，第十六届中国软交会在大连世界博览广场开幕。

第十六届中国软交会开幕式

辽宁省省长唐一军、商务部副部长王炳南、工信部原副部长杨学山、辽宁省副省长陈绿平、大连市市长谭成旭、大连市人大常委会主任肖盛峰、大连市政协主席王启尧、中国中科院院士高文等重要嘉宾出席本次开幕式;微软、希捷、思科、维布络等全球五百强企业，华为、东软、科大讯飞、新华三、华信、文思海辉等国内IT领军企业代表出席了今天的开幕式。

大连市委常委、常务副市长卢林主持第十六届中国软交会开幕式

大连市委常委、常务副市长卢林主持第十六届中国软交会开幕式，大连市市长谭成旭致欢迎辞，辽宁省副省长陈绿平、商务部副部长王炳南分别致辞，辽宁省省长唐一军宣布开幕。

辽宁省省长唐一军宣布软交会开幕

参加开幕式的还有商务部、工信部和辽宁省各厅局领导，各级国内32个省市厅局的领导，日本、韩国、以色列、俄罗斯、印度等30多个国家和地区的政府部门、商协会代表，北京、上海、天津、江苏、浙江等34个省市参展团、观摩团的代表;在大数据、云计算、人工智能、区块链、5G、网络安全等领域的著名专家、知名学者、资深人士。

本届软交会以“软件定义智能新时代”为主题，重点关注新IT技术构建的新产业形态，数据经济的共创共享共赢，云+网+端的企业业态跨界整合，以及人工智能时代的生态圈构建，集中呈现出最前沿的能源、金融、交通、医疗、教育、制造、电信等行业解决方案，全面展示云应用、大数据存储分析及管理、网络安全、智能制造、5G等平台项目，是一次聚焦技术前沿、引领产业方向、促进合作共赢的行业盛会。

促进技术贸易，发展服务外包、电子商务，开拓国际市场

当今世界信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，正在步入融合、转型、调整的新阶段，软件和信息服务业迎来了加快发展的新机遇。

据统计，我国服务贸易进出口连续四年位居世界第二位，2017年达到了4.7万亿元;软件服务外包金额达到了364亿美元，同比增长10.2%;电子商务交易额达到了29万亿元，其中网络零售实现了7.2万亿元，位居世界第一。

商务部副部长王炳南

商务部副部长王炳南指出，要以软件和信息技术服务为代表的新兴服务业作为下一步工作的重点，继续大力发展技术贸易;推动服务外包延伸，拓展服务外包业务领域向价值链高端发展，积极承接全球离岸服务外包业务，提高国际化水平;大力推进电子商务进农村、进社区，发展思路电商、跨境电商，不断扩大规模，推动电子商务与实体经济融合发展;支持龙头企业走出去，在境外建立合作园区，设立海外运营机构、研发中心和服务体系，发展跨境电子商务、服务外包等外向型业务，支持软件企业创建服务品牌面向全球，打造中国服务。

以软件和信息技术服务业引领科技创新、驱动辽宁和大连经济社会转型发展

当前辽宁正处于全面贯彻落实党的十九大精神，全面推进高质量发展，加快实现全面振兴的关键时刻，最重要的就是做牢产业的根基，装上创新的马达，插上智慧的翅膀，汇集起大众创业、万众创新的蓬勃动力。

辽宁省副省长陈绿平致辞

辽宁省副省长陈绿平在致辞中指出，软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心动力，是建设制造强国和网络强国的核心支撑，是推动全球新一轮科技革命和产业变革的核心技术。

今年恰逢改革开放四十周年，大连软件产业也走入第二十个年头;二十年来大连市委市政府始终坚持把软件和信息服务业作为战略性支柱产业精心培育，全市软件产业规模由两亿元扩大到超千亿元，企业总数也达到两千多家，从业人员超过二十万人。

陈绿平表示，大连将进一步加大资金扶持、人才引进、要素保障、知识产权保护等政策支持力度，支持大连加快建成全国重要的软件和信息技术服务业集聚区，做大做强信息服务产业，以信息化培育新动能，以新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

本届软交会关注新IT技术构建产业发展的新生态，洞悉智能新时代产业发展的新趋势，谋划软件和信息服务业发展新思路，展示全球技术新成果，打造全产业链专业交易平台。必将有力推动软件和信息服务业创新发展、持续发展、融合发展，有效发挥信息化对经济社会发展的支撑、引领和促进作用。

大连市市长谭成旭致欢迎辞

大连市市长谭成旭在致辞中表示，未来四天将通过丰富多彩的活动向海内外各界全方位展示IT产业新技术、新思维、新模式，多维度呈现更加智能、高效、便捷的未来生活。他相信，在各位嘉宾的共同努力下，本届软交会必将在推动世界IT产业技术变革融合发展、深度合作上结出累累硕果。

“站在新的起点上，大连将继续秉承创新、开放、合作的发展理念，以国际化、全球化视野在更深层次、更宽领域与中外软件和服务外包企业深化交流合作，努力把软交会打造成国际一流的品牌交易会，为中国和世界IT产业的发展做出大连贡献。” 谭成旭说。

51场论坛活动备受期待、三大“人工智能”论坛提前吸睛

本届软交会展览面积将达到30000平方米，参展厂商数量将达750家，海外客商人数将超过3000人，国内采购客商将超过万余名，专业观众数量将超过23000人次，举办会议论坛活动51场。

本届软交会设有国际合作展区、省市团组展区、数字技术展区、智慧生活体验区、智能产品体验区、创新电商展区、VR互动体验区、智慧供热展区、智慧城市SAAS场景化应用系统体验区、智慧阅读区等十余个展区。来自日本、韩国、以色列、美国、法国、乌拉圭、尼泊尔、保加利亚、阿根廷等十余个国家和地区的海外团组，以及来自北京、上海、天津、江苏、浙江、广东、湖北、辽宁、吉林、黑龙江、河北、河南、江西、云南、宁波、珠海和香港等国内近20个产业发达的省市团组参展。

美国希捷科技、印度维布络、日本川崎重工、韩国ESE、以色列Kitron等近200家海外参展企业，以及华为、东软、华录、华信、中国中车、文思海辉、小米、金蝶、新华三、中国联通、中国移动、中国银联等500多家国内领军企业，集中呈现最前沿的能源、金融、交通、医疗、教育、制造、电信等行业解决方案，云应用、大数据存储分析及管理、网络安全、5G等平台项目，以及数字化转型、信息服务生态建设、商业智能等咨询和运营服务。

展会期间将举办一场高峰论坛、十五场主题论坛、二十余场行业技术论坛，以及十余场中外企业对接洽谈会和IT文化活动，聚焦人工智能、大数据、智能制造、区块链、信息安全、IT人才等重点领域的发展态势。

2018中国信息安全年会会场，倪光南院士发表演讲

其中，人工智能方面有：中国人工智能产业峰会、东北亚移动电商人工智能CEO峰会和“新智向·新视野”智能科技展演会。大数据方面有：大数据产业峰会、大数据创新发展论坛;智能制造方面有：中国CIO年会暨智能制造夏季论坛、智能制造投融资论坛及制造业需求专场项目对接会;区块链方面有：区块链场景化应用高峰论坛、首届区块链技术应用高峰论坛和区块链为传统行业带来哪些新机遇闭门会;信息安全方面有：中国信息安全年会、网络安全人才与创新发展高峰论坛、中俄网络安全产业圆桌会议。预计参会的演讲嘉宾将达近千人。

聚焦全球前沿技术成果、中外精英共话智能新时代、权威声音引领产业未来、强化国际合作践行“一带一路”倡议、产学研对接IT人才培养、公益活动点燃科技热情。这六大亮点，令本届软交会精彩纷呈。

中国软交会作为国内软件行业唯一的国家级展会，已经在大连成功举办了十五届。十五年来展会规模持续拓展，活动内容不断丰富，国际特色日益彰显，已经成为国内规格最高、规模最大、影响力最强的IT行业年度盛会，成为凝聚精英智慧、引领行业发展、促进国际合作的高端平台，成为软件和信息服务业技术、人才项目的孵化器，成为促进软件和信息服务业交流、交换、交易的助推器，为全国乃至全球软件行业的发展做出了积极的贡献。