Kubernetes 1.11新版本发布增强管理控制模块 

Kubernetes是近年来发布的最重要的开源项目之一，是管理那些采用软件容器的工作负载的首选系统，是一种部署应用允许代码在不同基础设施之间无缝移动的流行技术。

Cloud Native Computing Foundation今天推出了一个新版本的Kubernetes，拥有一系列新的增强功能，其中一些已经投入使用有一年多时间。

Kubernetes是近年来发布的最重要的开源项目之一，是管理那些采用软件容器的工作负载的首选系统，是一种部署应用允许代码在不同基础设施之间无缝移动的流行技术。

Kubernetes 1.11带来了几项旨在简化日常操作的功能。首先，管理员现在可以改变一组容器可用的数据存储量，而无需先关闭容器和先卸载现有的存储容量。其结果是减少了停机时间，这将使企业在操作需求发生变化时更容易更新容器集群。

同时推出的“动态Kubelet配置”功能可达到类似的目的。Kubelets是Kubernetes部署在每个节点上的软件代理，可执行关键操作任务。通过这些新发布的功能，企业可以更轻松地改变生产环境中的Kubelets行为。

增强的管理能力将会（通过扩展软件功能）让Kubernetes对企业更友好。但一些企业可能会选择在使用新功能之前先等待一段时间，因为这些新功能还处于微调的阶段。

与此同时，规避风险的企业可以开始关注Kubernetes 1.11中已经增强的功能。两个最重要的变化集中在系统如何使用外部软件组件方面。

Kubernetes现在可以使用IP Virtual Server来执行负载平衡，这是一种内置于Linux的技术，与目前使用的工具相比，它更具可扩展性并且提供更好的网络吞吐量。这次更新还增加了对名为CoreDNS的新域名服务器系统的支持。根据发行说明，它具有“比以前DNS服务器更少的移动部件”，以及具有自定义选项可实现更广泛的用例。

目前，用户已经可以从GitHub上下载Kubernetes 1.11。