Oracle准备好迎接区块链云服务黄金时代

Oracle正在区块链这个最热门的领域之一追赶着竞争对手，近日宣布全面提供自己的Blockchain Cloud Service。

至顶网软件频道消息：Oracle正在区块链这个最热门的领域之一追赶着竞争对手，近日宣布全面提供自己的Blockchain Cloud Service。

区块链是比特币和其他加密货币背后的分布式记账技术，但也在数字支付领域之外有所运用。区块链技术可用于创建防篡改合同，并跟踪任何类型的交易，其分布式特性使其成为云公司的一种理想服务。

Oracle在5月份推出了Blockchain Cloud Service的预览，当时Oracle表示已经与智利银行和尼日利亚政府等客户合作，处理包括银行间交易和跟踪进口关税在内的事务。自这项服务推出以来，Oracle已经赢得了包括阿拉伯乔丹投资银行、印度石油、货讯通和Intelipost在内的一些客户。

然而，Oracle在区块链这个领域是后来者。主要竞争对手之一微软自2015年以来，就一直在其云上提供区块链服务，IBM公司几年来也是一直在打磨自己的区块链服务。

为了夺回失地，Oracle试图通过向自己的客户推销区块链产品脱颖而出。Oracle表示，无论是在本地运行还是在云端运行，它的平台都可以轻松地与客户的供应链、库存和其他软件捆绑在一起。为此Oracle表示，Blockchain Cloud Service可以与其软件即服务和平台即服务应用进行集成。通过这项服务，Oracle将在底层管理基础设施，客户可以在其上构建自己的应用和智能合约。

尽管如此，Oracle这个基于Linux基金会的Hyperledger Fabric（一个开源的区块链开发联盟，其成员中包括IBM、微软和SAP）的区块链服务，与其主要竞争对手的区块链产品是非常相似的，Wikibon分析师James Kobielus这样表示。

“与这些竞争对手的区块链产品一样，Oracle提供区块链快速启动功能，带有快速应用开发、托管云部署、企业集成和内置的粒度安全等特性。我们发现Oracle这次全面提供的区块链云服务最重要的一点，就是已经采用这项服务的客户群体，以及Oracle承诺推出利用该平台在各种互联商务方案中提供价值的应用，”Kobielus这样表示。

Kobielus补充说，他预计未来几年企业级区块链平台将在B2B场景中证明自己的价值，并渗透到混合云和私有云环境中。他预计到时候Oracle将具有“利用其庞大企业客户群”的优势，并利用一些最有利可图的区块链机会来为全球1000强客户提供服务。

Oracle云平台执行副总裁Amit Zavery在一份声明中表示：“区块链有望成为我们这一代最具变革性的技术之一。借助Oracle的平台，企业可以比以往更加轻松、更加透明和更加安全地在分布式网络中强化自身业务，消除不必要的流程，进行各种交易。”