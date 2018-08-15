刘鹤出席2018世界机器人大会开幕式并讲话

刘鹤出席2018世界机器人大会开幕式时强调，推动全球机器人领域开放合作发展，更好造福人类社会

新华社北京8月15日电 2018世界机器人大会开幕式15日在北京举行，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席并讲话。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，全国政协副主席、中国科协主席万钢出席开幕式。

刘鹤指出，机器人是当前科技变革的最重要领域之一，将对人类社会的生产模式和生活方式产生深刻影响。当今世界，在人口和社会结构变化、由“科”到“技”变革加快、经济发展迫切需要新增长点的背景下，机器人发展受到广泛重视。当前机器人领域发展呈现出一些趋势性现象，机器人产业发展明显加快，机器人与新一代信息技术深度融合，应用范围不断拓展，机器人领域的国际协作更为密切。

刘鹤强调，促进中国机器人领域持续健康发展，要从中国实际出发，坚持需求导向，坚持以人民为中心，不断提高供给质量和水平。要处理好政府和市场的关系，发挥市场配置资源的决定性作用，允许自由思考和充分探索，创造公平竞争的市场环境，坚定不移加强知识产权保护。要大力加强教育，培养更多机器人领域发展所需人才，努力提升国民教育水平，适应机器人时代的新要求。要妥善应对道德伦理和法律法规方面提出的新问题，趋利避害。要积极开展国际合作，与世界各国携手应对诸多共同挑战，推动构建人类命运共同体。

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由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化委员会、北京经济技术开发区管委会承办的2018世界机器人大会，于8月15日至8月19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能，共享开放新时代”为主题，由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。

世界机器人大会已经成功举办三届，有机器人界“达沃斯”、“汉诺威展”、“奥运会”的美称，业已发展成为沟通中国与世界、融合科技与产业的一个重要平台。2018世界机器人大会将继往开来，共话技术发展、展示创新成就、探索合作途径、展望未来愿景，为全球机器人产业发展贡献智慧与方案。

本届大会受到了海内外的广泛关注，得到了来自联合国工业发展组织（UNIDO）、IEEE机器人与自动化学会（IEEE RAS）、世界工程组织联合会（WFEO）等21家国际机器人机构的支持。大会将致力于搭建起一个更加成熟的国际合作平台，展开一系列学术研究和前沿领域探讨，构建全球机器人产业新生态。

大会论坛将于8月16日至18日举行，为期3天的主论坛汇聚来自中、俄、美、德、日、加、韩、以等国300多位业界顶尖专家和企业领袖。嘉宾将分别围绕“国际合作与机遇”、“基础技术与创新”、“前沿趋势与探索”、“人工智能与融合”、“新兴应用与实践”、“市场前景与投资”六大阶段进行主旨报告和高峰对话；20多场专题论坛则专注于不同领域，为全球机器人领域精英们搭建观点交流与碰撞的平台。

博览会作为机器人大会专业性强、参与度高的板块之一，ABB、发那科、新松、哈工大机器人集团、安川首钢、科尔摩根、中瑞福宁、费斯托、SMC、科沃斯、优必选等160多家国内外知名企业将全面展示最新成果及应用。博览会专业化程度全面加强，格力钢琴机器人，中国自主制造完全摆脱外部供电的机器狗，在中国首飞成功的费斯托仿生飞蝠机器人，手术机器人达芬奇Xi，人形机器人优必选Walker等精彩展品集中亮相。为期5天的博览会将为全球机器人产业提供国际性的展示舞台，沟通产、学、研、用，推进机器人产业良性发展。

大赛共设共融机器人类、BCI脑控类、青少年机器人设计类、KOB全球机器人格斗类、无人船公开赛五大类赛事。经过全国各大赛区历时数月的严格选拔，从近20个国家和地区的10,000多支参赛团队40,000多位参赛选手中脱颖而出的国际化赛队，将在大会现场展示他们的杰出作品与前沿技术，角逐冠军席位。

2018世界机器人大会将以开放、包容、共享、互惠的国际视野，集学术引领、行业应用、产业发展、技能竞赛、科普教育等于一体，聚焦机器人发展最新成果。为行业观点碰撞创造机会，为产业链、资金链、创业链提供纽带，促进多领域融合，构建良好行业生态，打造人机共融发展新格局，为机器人产业界的未来发展注入新动能。