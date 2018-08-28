红帽获奖了 ： 第十届中国云计算大会“云界十年”评选结果出炉

7月24日，题为“聚力云上生态 赋能实体经济”的第十届中国云计算大会在北京拉开帷幕，藉大会创办十周年之际，由中国云计算大会组委会联合中国电子学会云计算专家委员会组织发起的“云界十年”评选结果也在大会上公布。

7月24日，题为“聚力云上生态 赋能实体经济”的第十届中国云计算大会在北京拉开帷幕，藉大会创办十周年之际，由中国云计算大会组委会联合中国电子学会云计算专家委员会组织发起的“云界十年”评选结果也在大会上公布。

凭借技术先进性与优秀的应用价值，红帽OpenShift容器平台获得了云计算大数据服务卓越产品、解决方案奖。

红帽中国区市场总监赵文斌与诸多嘉宾上台领奖

红帽OpenShift作为一个功能全面的容器应用平台，其自身具备Docker和Kubernetes等最新技术，是一款功能强大的容器集群管理和编排系统。

该平台和红帽企业Linux系统一同为企业提供坚实技术基础。OpenShift集成了企业所需的多种架构、流程、平台及服务，可为开发和运营团队同时提供强大支持。

企业可以在任意位置部署OpenShift并获得相应支持。这些云环境包括Amazon Web Services、Azure、Google云平台、VMware等等。

IDC于2016年10月出版的《红帽OpenShift的业务价值》报告中显示，OpenShift帮助企业在复杂且多样的IT环境中及时交付出色的应用程序和功能，并为容器化、微服务和云迁移战略等重要IT举措提供了支持。因此，OpenShift平台正在为这些红帽客户产生可观的价值；据IDC预计，这种价值相当于在5年内每年每100名应用程序开发团队成员实现129万美元的平均效益。

业务价值亮点

531%的5年平均投资回报率；

应用程序开发生命周期加快66%；

开发每款应用程序所需的IT员工时间减少35%；

每个组织增加的收入742万美元；

每款应用程序的IT基础架构和开发平台成本降低38%。

比如金融业客户——华泰人寿引入红帽OpenShift容器云解决方案，打造的私有云平台，降低了约两千万的成本。银保单笔交易时间由原来的6秒钟，缩减到0.3秒内，压力测试到100笔和500笔，也就是说一个容器下500笔并发交易都可以支撑。

红帽中国首席架构师张家驹在7月25日上午的云计算应用高峰对话环节中，与诸多嘉宾一起探讨在区块链、AI、大数据在云上落地与发展的技术，他表示，PaaS和IaaS融合是未来趋势，红帽云套件将在易用性等方面增强，降低企业用户的使用门槛，协助企业构建混合云，加速数字化转型。

他补充到，诸如红帽OpenShift这样的容器应用平台在敏捷、安全与生态等方面的优势也充分体现出开源开发模式的妙处：它是更快速促进创新的最佳模式。