孙丕恕解读浪潮新形象：未来我们是“云+数”新型互联网企业

8月29日-30日，浪潮Inspur World峰会移师成都。在距离市区50公里外的天府新区，看起来一点也不像慢生活印象里的成都，而浪潮也不完全是过去那个“浪潮”了。

8月29日-30日，浪潮Inspur World峰会移师成都。

在距离市区50公里外的天府新区，这里还只有几处新建起的高楼，刚铺不久的柏油路上车流仍然很少。与外围形成鲜明对比的，是在中国西部国际博览城里的人流涌动，超过5000位的政企代表、生态伙伴和行业大咖纷纷从全国各地赶来，共同探讨数字经济创新发展的未来愿景。

这看起来一点也不像慢生活印象里的成都，而浪潮也不完全是过去那个“浪潮”了。

一个新的目标诞生：“云+数”新型互联网企业

“这是一个既让人兴奋，又让人焦虑的时代。”浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕在峰会上开门见山地说。“各种技术日新月异，新技术从业者不断追求风口，传统产业沉浸在被颠覆的焦虑中，消费者在享受新技术带来的惊喜体验时也时刻担心自己‘被精准画像’。”

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕

孙丕恕认为，处于这样的变化中，每个行业都在面临转型，产业形态也在逐渐升维，从以制造业为代表的传统一维产业，到由互联网催生的二维产业，再到以精准营销和个性化定制为特点的三维产业，整个经济社会正在逐步迈向数字化。

在这个过程中，IT渐渐从一个“时髦词汇”变成了一个“传统产业”。 对此，孙丕恕直言，浪潮作为IT企业也必须转型。“具体来说，浪潮的下一步是成为一个‘云+数’新型互联网企业，成为平台+生态型的企业。”

这对于浪潮而言，是一次不小的改变。

过去，浪潮一直以云服务、大数据服务商的形象出现，尤其是深深的“政务云”烙印，既塑造了其安全可靠的标签，但同时也成为外界对它的固有印象。

而诚如孙丕恕所说，“新型互联网企业”首先体现在“新”上，这主要包括三个方面，即新链接、新生态和新运营商。其中，新链接是指通过云、数平台链接个人、企业和政府，实现社会数据资源的高效流通与应用，构建“环环相扣”的数字产业生态圈；新生态是指通过将浪潮自身的云和数据输出给合作伙伴，形成数据共享、共用的产业布局，对此浪潮将构建云中心、云服务、政府数据运营，以及爱城市网、智慧城市运营服务、云ERP 6大生态，以此共同激活并驱动数字产业体系走向完善；新运营商则是颠覆传统的三大城市通信运营商，打造新IT（Intelligence technology）时代的云服务运营商、大数据运营商和智慧城市运营商。

这要求浪潮一方面要从技术、产品、模式入手不断创新，加快自身发展，另一方面还要联合各个领域的合作伙伴，打造全新生态体系。

其次，我们注意到这一战略目标中还有另一个关键词——“互联网”，这样一个标签的引入，就意味着浪潮必须改变过去的思维和模式，在往后的发展中更加强调开放、敏捷，及客户体验。

这对于一个传统IT服务商而言挑战性并不小。但孙丕恕对此表现出了非常大的决心和信心。他表示，回看过去几年的实践，浪潮已经在云计算和大数据层面打下了夯实的基础，同时放眼未来，浪潮不仅洞察到了巨大的机遇，也在不断加速布局和行动。

夯实基础，“云+数”平台已成型

政务云是浪潮在“云”方面的基石。自2010年浪潮在济南打造了全国第一朵政务云起至今，其政务云业务在市场上的表现一直非常稳定，市场占有率连续四年稳居第一，截至目前已经为全国140余个省市政府提供云计算服务。

而在这基石之上，依托于过去30多年企业信息化的探索和实践，浪潮也在不断发力“企业上云”。目前，浪潮已经在全国布局了5大核心云数据中心及47个地市云数据中心，成为公有云的主要供应商之一，并以此为基础发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能与实体经济的融合，为企业数字化转型赋能。

基于这样的成绩，孙丕恕还透露，浪潮云已经进行了二轮融资，并且将尽快启动IPO，实现独立上市。如果浪潮云上市成功，将成为浪潮集团旗下除了浪潮信息（000977，SZ）、浪潮软件（600756，SH）、浪潮国际（00596，HK）和华光光电（838157，OC）之外的第五个上市平台。

孙丕恕强调，这体现了浪潮向新型互联网企业转型的决心。因为在目前的上市公司中，传统IT业务占据多数，所以独立出来的云业务也将成为浪潮从一个老IT企业转变为新IT企业的标志性起点。

而在“数”方面，通过“公司+创客”模式，目前浪潮已经积累近60PB的数据资源，成为了一个大数据公司。与此同时，依托政务云的优势，在帮助政府实现了数据的汇聚、共享、开放后，浪潮还在今年进一步获得了政府数据授权运营。

对此，孙丕恕打了个比方：“过去，我们做云服务时，更像是政府数据的‘保姆’，只能管不能用；但现在，我们获得了政府数据运营的授权，就从‘保姆’升格成了‘管家’，依托于此，加上我们自己拥有的互联网数据，就能够更有力地推动大数据生态的建立。”

就在今年4月，国家卫健委、山东省政府授权浪潮在济南开展了健康医疗大数据产业试点。具体地，浪潮将该试点项目规划为便民惠民、精准服务、产业融合三阶段。其中，第一阶段将首先实现一卡通服务，同时针对老年人的高血压、糖尿病和孕产妇保健、婴幼儿保健四个“病”开展精准医疗服务；第二阶段将通过AI技术及其相关产品实现临床大数据服务、科研大数据服务、个性化健康管理和定制化健康服务；第三阶段将从产业层面打造康养小镇、中医馆、健康新城和养老社区。

“这是政府数据授权的标志性事件，未来，除了健康医疗，我们还将与济南市政府和合作伙伴围绕资产数据、社会保障数据、公共服务数据、违法违规数据等数据授权，结合互联网数据，进行数据的运营和应用创新。”孙丕恕表示。

生态体系正在形成，未来“一切皆计算”

平台之上，还有生态。“未来，企业要么自己建生态，要么就成为别人生态的一部分。”浪潮集团执行总裁、浪潮云董事长兼CEO袁谊生对记者说，而浪潮的选择共建生态，而共建的理念则是开放、共享、共赢。

以浪潮云为例，就在去年11月，浪潮云发布了全新的合作伙伴招募计划——云行计划，计划在三年内投入30亿元，发展云转售、云市场、云方案、区域服务、平台技术、认证与培训六类，超过8000家的合作伙伴，并通过实施“合作伙伴赋能计划”，为合作伙伴提供全面赋能和支持。

而在此次峰会上，浪潮对于自己的生态布局又有“大动作”：

围绕云服务发布了面向构建云生态的“云梯计划”，面向12个省发放6亿元上云服务券，加快推进全国范围的企业系统上云、设备上云、产品上云和能力上云，并计划到2020年合作伙伴规模达15000+；

围绕数据生态发布了面向全民共建、共治、共享的爱城市网，并首次推出城市全民共治模式——五彩之城，将区块链技术应用到新型城市建设中，让参与其中的市民享受对等的城市公共服务；

正式发布浪潮工业PaaS平台，启动中国开源工业PaaS联盟。通过为应用软件开发和运行提供必需的支撑环境，帮助企业实现基础设施云化、应用架构现代化和开发流程敏捷化。

“平台+生态是浪潮的既定战略，而开源则是构建生态的新动能。”中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东在演讲中表示，“如今，浪潮正在通过积极地加入开源、基于开源、贡献开源，让浪潮的生态更加地开放，更加具备竞争力。”

据了解，浪潮是国际三大开放计算组织ODCC、OCP和Open19的核心成员，基于这三大组织标准研发的计算设备，已经在全球4个顶级互联网厂商部署，在中国市场的占有率超过50%。

回归本质，无论是云计算还是大数据，背后都离不开强大的计算支持。为此，在王恩东看来，未来的智慧时代是一个一切皆计算的时代，计算力于此就像电力于工业时代，是生产力的重要表现形式。“因此，谁掌握了计算，谁就将赢得未来。”

王恩东表示，浪潮最看重的是由云计算、大数据和人工智能、深度学习三个要素构成的智慧计算。即以云计算作为计算、存储等资源的基础平台，为智慧计算提供算力的承载；以数据及大数据技术作为知识共享、价值挖掘的认知方法；以交互学习、协同进化、自主决策为关键特征的深度学习为智慧计算提供不断进行自我优化的工具。

目前，通过平台+生态，浪潮正在不断加快智慧计算应用的落地。譬如，浪潮与邮储银行共同建设了国内最大的OpenStack金融生产云，管理超过1200台服务器，并实现了同城双活；再譬如，基于浪潮云海平台与科大讯飞、依图、托尔思、旷视科技等合作伙伴建立的面向公共安全行业的大数据平台，正在对外提供对千台设备、几亿条数据的管理，实现秒级的轨迹碰撞，为公共安全保驾护航。

“以创新的技术、产品、模式和生态为基础，浪潮在全球化之路上正不断提质加速。现在浪潮服务器已经实现了中国第一、全球前三的目标，未来，我们计划再利用五年的时间，成为全球第一，引领智慧计算。”“这个目标很宏大，但我们非常有信心。”王恩东直言。