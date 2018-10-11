微软面向Linux社区开放庞大的专利组合

微软对开源社区的最新举措，可能是微软迄今为止做出的最重要的举措之一。

至顶网软件频道消息： 微软今天宣布加入Open Invention Network（OIN），这是一个致力于保护2600多家成员企业免受专利诉讼的行业联盟。微软将把自己的60000多项专利组合免费提供给联盟的其他组织。

OIN的共享知识产权池可以防范涉及开源软件的诉讼，其法律覆盖范围扩展到该联盟提到的"Linux系统"（包括Linux内核），其中很多工具可用于操作系统和大部分安卓系统。

将安卓系统纳入其中，这让微软此举尤其受到关注。2013年，金融服务公司Nomura Holding估算微软每年从安卓手机制造商处获取价值20亿美元的专利使用费。大多数公司包括市场领导者三星电子和Android创建者谷歌本身，都是OIN成员。

微软加入OIN联盟将会大幅减少并且可能会彻底消除早期的特许权使用费。自Nomura在2013年发布该报告以来，微软已经与安卓生态系统中的几个主要参与者签订了交叉许可协议，但这些交易规模从未对外透露过。

对于微软来说，无论今天此举会使它失去多少收入，都显然可以推动自己在开源社区中的地位。微软在首席执行官Satya Nadella的领导下，热情地接受了Linux等项目，并发布了微软自己的一些技术代码，最近发布的一项是名为Infer.NET的本土机器学习引擎。

就在一周之前，微软刚刚签署加入了LOT Network，一个专注于打击所谓专利流氓的行业组织。早些时候，微软推出了一个名为Azure IP Advantage的计划，以保护云客户免受涉及开源软件的专利诉讼。

微软副总法律顾问Erich Andersen在博客文章中写道："我们知道微软加入OIN的决定可能会让一些人感到惊讶；微软和开源社区在专利问题上一直存在摩擦，这已经不是什么秘密，"这里他指的是微软与Linux生态系统曾经一度充满火药味。

"对于那些关注微软发展的人来说，我们希望此举被视为倾听客户和开发人员、坚定致力于Linux和其他开源计划的企业的一个合乎逻辑的举措，"Andersen说道。