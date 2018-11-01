微软是怎么做好生态的？

微软的生态，其一面向开发者，其二面向合作伙伴。从目前来看，前者重点在于开源，后者重点在于微软智能云。

至顶网软件频道消息：近半年，科技圈有两场收购备受关注。一是这两天刷爆各大平台的IBM对红帽的收购，二是4个多月前微软对GitHub平台的收购。

两次收购有许多相似之处，比如收购方以往都是闭源玩家，被收购方的背景则都是开源；比如收购完成后后者都保持独立运营；再比如业界对此都褒贬不一，不仅仅因为金额巨大，更重要的是组织文化的不同。

事实上，闭源不等于闭塞，近几年来，IBM和微软都在转型。今天我们聊聊微软。

自萨提亚上任之后，微软就一直在改变外界对自己的固有印象。从企业文化、组织流程到产品和商业模式，我们发现微软正在变得越来越开放和接地气。

过去两年，微软从智能云 Azure 到 Windows 10，从开发工具到数据库平台，就一直把 Linux 放在重中之重。而这次对GitHub的收购，不仅完全颠覆了微软此前的理念，更可以说是微软战略转型中浓墨重彩的一笔。收购消息发布后的第一时间，萨提亚就兴奋地表示，微软热爱开源，并且将坚持不懈的拥抱开源。

自上而下的推动似乎让一切顺利得多，计划于今年年底完成的收购比意料中来得更早一些。在100多天后，10月27日的2018微软技术暨生态大会（以下简称“Microsoft Tech Summit”）上，微软宣布这次收购正式完成。GitHub 新任CEO Nat Friedman （微软企业副总裁）也立即发博称：“我们已经‘撸起袖子’，迫不及待地去开启这一新篇章。”

而对于开发者们的疑虑，微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容在接受记者采访时也反复强调：“希望大家不要用过去的眼光看微软。”“对于开源，我们的理念确实发生了180度的转变；但40多年来，微软对开发者和合作伙伴生态的重视，却是深入微软骨髓的。”

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容

所以，微软的生态，其一面向开发者，其二面向合作伙伴。从目前来看，前者重点在于开源，后者重点在于微软智能云。

开发者生态：提供日渐开放的平台支撑

首先，对微软这样一个软件公司来说，开发者本身就是“中流砥柱”（微软拥有7700名开发者）；其次，微软内部的技术人员在开发者社区中也一向相当活跃。尤其是微软2014年建立GitHub账户之后，其甚至成为了GitHub上贡献开源项目最多的组织，此外，也有数据显示，大概有1/3的微软CVP Level都来自于开源背景。

针对开源，微软的触角涉及方方面面，从Windows 10操作系统原生支持Ubuntu到PowerShell和.Net Core开源，从SQL Server推出Linux版本，到可以面向不同操作系统、框架、语言、设备编程的Visual Studio开发工具。除此之外，微软智能云Azure还重点支持了开源系统Kubernetes、开源自动化服务器Jenkins、开源自动化产品Ansible、用于预配和管理云基础结构的开源工具Hashicorp Terraform等等。甚至，微软还在持续不断地将过去闭源的项目逐渐开源，包含Service Fabric、Windows Container、Service Broker等，并不断与广大开发者社群一起贡献更多开源项目。

其中，被称为“地表最强”的开发工具Visual Studio 及其开源免费版本 Visual Studio Code是贡献者最多的开源项目。目前全球范围内 Visual Studio 的月活跃用户数已经超过750万，并且 Visual Studio Code 的开发者使用人数也增长到了500万。在Microsoft Tech Summit上，微软宣布两大工具将同时支持Java 和 Python 语言，还公布了其中诸多新的功能服务，包括：Visual Studio Live Share（允许多名开发者在同一个项目中进行实时协作）、Visual Studio IntelliCode（能够根据开发者个人喜好定制自动完成代码、模板，识别重构中的遗漏、误用变量、非规范变量名，还能对代码进行自动化分析和审核）等等。

据统计，目前微软有超过6000位工程师投入开源项目，9700多个开源组件被采用，发布开源项目超过3000个。“我们的责任就是与开源社区的开发者们形成更多的互动，让大家慢慢确信，微软对开源的态度和立场已经完全改变。”康容对记者说。



另外，微软还特别重视开发者培训。今年5月，微软就推出了在线人工智能学院，目标是一年内培养出10 万余名人工智能人才，将免费提供包括AI基础、核心技术和高阶应用在内的总共250课时的12门人工智能学分课程，覆盖10项应用技能。而据康容所说，除了AI之外，接下来微软还将把针对开发者的全系列课程都放在名为Microsoft Learning（Microsoft.com/Learn）的平台上，从而吸引更多开发者加入其中。Microsoft Learn平台免费提供互动式的在线教程，通过为开发人员、IT管理员、解决方案架构师和业务分析师量身定制学习路径，用全新的交互式学习平台一步步地引导用户从基础入门开始学习和掌握Azure的全部功能。此外，教程提供了动手实验和编程环境，并能以全程中文指导教会你驾驭Azure所需的一切知识和操作。

合作伙伴生态：提供一如既往的技术支持

无论是CEO萨提亚，还是微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰，许多微软高层在演讲中总会提及：“我们的成功从根本上取决于客户和合作伙伴的成功。”“这就是微软的世界观。”

微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰

这样的世界观一直是有目共睹的。据柯睿杰介绍，基于智能云Azure，微软超过九成的营收都是通过合作伙伴获得。具体从IDC调查的数据来看，2017年微软每收入1美元，其合作伙伴平均可以获得9.64美元的收益；而随着数字化转型的不断发展将带来盈利前景的持续增长，预计到2022年，微软合作伙伴因数字化转型而获得的市场机遇将比2017年增长一倍。

“在40多年的历程中，微软一直是个合作伙伴公司，我们很少直接出售自己的产品，可能除了硬件之外，我们甚至没有什么由自己直接出售。”微软全渠道事业部、商业客户事业部及云计算战略总经理包嘉峰这样说。

但对于合作伙伴的支持，微软却是不遗余力的。为此，微软去年推出了Co-sell ready（联合销售解决方案），由微软联合销售为合作伙伴提供全面的销售与营销支持。当合作伙伴成功成单后，微软的销售代表也会获得丰厚奖励，最高价值为合作伙伴年度合同金额的10%。此外，微软还专门设立了渠道经理职位，全身心帮助合作伙伴销售基于微软智能云Azure、Microsoft Office和Dynamics 365开发的解决方案。过去一年，微软通过联合销售的方式帮助80家合作伙伴赢得了550多个订单，而微软用于合作伙伴的激励奖金总额高达5亿元人民币。

针对智能云，微软将合作伙伴分为四种类型：

托管服务提供商（MSP）：拥有最完善的云管理平台服务能力，可以根据企业需要提供全面的公有云、私有云或者是混合云解决方案；

独立软件开发商（ISV）：专注于不同行业、领域解决方案研发的开发商，也是推动微软智能云真正落地生根的主力军；

系统集成商（SI）：有能力提供软硬件结合的解决方案的合作伙伴，是推广私有云、混合云的重要力量；

渠道发展合作伙伴（CD）：面向不同区域、层级市场的合作伙伴，擅长于根据不同层级、区域市场的需求，对Azure、Office 365服务进行定制和优化。

而为了进一步为合作伙伴加持，在Microsoft Tech Summit上，微软还推出了“解决方案优选计划”，通过提供从资金到人力、技术、市场推广、客户资源的全方位支持，鼓励合作伙伴积极主动地与微软合作发掘市场机遇。目前，广州迅易、上海南洋万邦、上海云角、香港KBQuest，以及台湾宏碁资讯5家大中华区合作伙伴获得了该项目的支持。

“在选择合作伙伴时，我们会优先考虑他们技术平台是不是过硬、行业经验是不是够丰富、是否有成功案例。只要够优秀、久经考验、客户认可，我们就会纳入进来。”微软大中华区全渠道事业部渠道管理与策略总经理周芳表示。

微软：我们只是技术的提供者

微软的生态具有独特的优势。“首先，这是我们40多年来的基因，可以说已经形成了成熟的生态体系；其次，在整个过程中，微软始终扮演技术提供者的角色，不会与合作伙伴形成竞争关系；其三，微软智能云‘3x3x3’的乘数效应，已经成为微软打造生态的重要地基。”包嘉峰这样总结。

基于这样的优势，如今微软合作伙伴生态系统中的成员达到了数十万，其中云合作伙伴数量超过72,000家，云解决方案提供商收入的年度增长高达234%。在大中华区，微软就拥有超过17,000家合作伙伴。

举个例子。广州迅易科技自2010年开始与微软合作，于2014年成为Azure在中国市场的首批合作伙伴。在人工智能、商业智能、Azure、Office 365等领域，迅易科技都与微软展开了深度合作，连续9年成为微软金牌合作伙伴，拥有数据库平台、数据中心、云平台等多项金牌服务能力，成为微软在华南区领先的解决方案服务商。针对旅游、电商、制造业、物业管理、能源管理等行业及应用场景，迅易科技以微软认知服务、Azure、SQL Server为基础，打造了智能客服、商业智能分析、图像识别等人工智能解决方案，服务于长隆野生动物园、周大福、富力地产等企业。

“在长隆这一案例中，微软提供了非常重要的支持。不仅仅是提升我们的技术能力，微软还会为合作伙伴找到恰当的市场商机，这非常有利于合作伙伴成长。而这也就是为什么我们在过去的4年里面，能够一步一个脚印，快速地拓展自己的业务的重要原因。”迅易科技首席执行官兼首席营销总监王强在接受记者采访时说。

“我在微软呆了14年，现在接触最多的就是合作伙伴。在这个过程中，我每天最开心的事情就是与大家一起，碰撞出自己根本想不到的话题和方向。”

包嘉峰感慨道，“我们常常与合作伙伴坐下来，花五分钟时间去做探讨。对于合作伙伴来说，他们深耕于某个行业；对于微软来说，我们每个行业都略懂一二，同时也拥有最前沿的技术。因此，经过双方的讨论，我们往往能找出最好的解决方案。”“这就是微软与合作伙伴的关系。”