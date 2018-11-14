 易路 让你们薪酬管理“不差钱”

马云有这么一句话，“员工的离职，无非就是两个原因，心受委屈了，钱给少了”。怎样才能让员工的心不受委屈，不差钱呢？在崔牛会举办的2018中国企业互联网CEO峰会上，易路软件CEO王天扬向记者介绍了，如何通过科学的薪酬管理技术让员工“不差钱”。

至顶网软件频道消息：

马云有这么一句话，“员工的离职，无非就是两个原因，心受委屈了，钱给少了”。怎样才能让员工的心不受委屈，不差钱呢？在崔牛会举办的2018中国企业互联网CEO峰会上，易路软件CEO王天扬向记者介绍了，如何通过科学的薪酬管理技术让员工“不差钱”。

其实马云的那句话可以把它翻译成是两个专业的词，一个是叫做“外部的竞争力”，第二个是叫做“内部的公平性”。心受委屈了，是可以用“内部的公平性”来做衡量的，钱给少了是可以用“外部的竞争力”来做衡量的。

外部竞争与内部公平的全向衡量

易路软件有一个解决方案叫做“薪酬体系设计”，“薪酬体系设计”就是想满足两点，特别在企业里边，我们讲员工的“外部竞争力”和“内部的公平性”。

“外部竞争力”首先你要有外部的对标，比如说任何企业可以把你的工资单上传，传完了以后，因为我知道你企业有六大属性，什么叫六大属性？行业、城市、岗位、职级、企业的规模包括企业的性质。通过这六大属性，易路可以通过人工智能和大数据的方法，根据你薪资的水平来告诉你在市场上，在同样规模、同样级别企业里面，你的薪资占多少分位。

“内部的公平性”，这是一个更加有意思的话题，企业花很多钱把人招进来，我又给了市场比较高的工资。但是直接带来一个影响，老员工怎么办？老员工在这儿比如说每年10%、15%的往上涨，外部突然招进来一个人，发现这个人的水平比我还次，工资拿的比我还高。

在这里首先必须要明确，“内部公平性”怎么来处理。所以这就牵涉到“薪酬体系设计”。整个企业所有薪酬当你完成招聘以后，你会把所有人的薪资水平包括他的奖金放在一起来看，他是否内部达到了公平性，通过这样的工具，从而为企业起到警醒的作用，内部公平性问题极易引起内部矛盾，及时发现问题并解决，能够有效的保证公司内部和谐。

除了内部与外部的薪资衡量外，企业还需要对员工进行绩效的考核，从而评定出一个员工的薪酬，到底该是什么样的水平。我们经常看到的360度考核，绩效评估的方法，它是把你的上级、下级、同伴做360度的打分。但是在中国这件事情有非常大的问题，大家都知道东方的文化是叫做“你好，我好，大家好”。所有人在中国做360度考核的时候，你会发现打出来的分数基本是一样的，所以在中国做360度，按照以前传统方法非常难做。

在这块易路会把公司的投入和产出很好的在系统里做这样的比较，比较出来它简单来讲就是投入产出比，你给我赚了多少钱，同时我公司在你身上又花了多少钱，你的工资、你的奖金，包括在你身上花的所有的培训，所有的差旅都要把它算进去。在这块通过易路的系统就能够完成很好的量化的绩效考核，脱离以前定性的绩效考核方法。

SAP 经验传承 助力易路茁壮发展

易路软件CEO王天扬在开创易路软件之前，还有一个身份就是前SAP全球副总裁，易路与SAP有什么样的联系和技术传承呢？王总更进一步的向我们进行了介绍：

我们这个团队从SAP出来，学习SAP很重要的东西，倒不是技术，是企业软件里面很重要的一点就是需求。你市场的反馈是什么，为什么我们从SAP可以学到这些东西？因为SAP在全球有几十万家客户，这些需求在过去几十年当中是沉淀下来的，SAP经常被人家叫做“500强背后的大师”，它把管理经验已经沉淀在它的软件里面了。我们从SAP学到的是这套东西，客户市场到底要什么。

从技术角度来讲，SAP今天已经45年了，1973年成立的，和我同年。45年前的技术在今天已经基本上是被淘汰的技术，当然背后有日新月异的进展，但是它底层的架构还是45年前的东西。所以我们这个团队出来，在第一天开始就完全用当时最领先的技术，比如说今天做IT这块，我们讲微服务，服务网格，所有这些技术都是近几年才出来的技术。

从商业的实践，从企业的需求来说，我们借鉴了SAP。在这个方面，根据复杂企业需求如何设计它的架构以及基本的理念。在这块，它一定有传承，传承是它经验的地方，但是从创新角度来说，我们相信应该是走在世界前列。

企业和员工之间，我们讲它价值的体现就在于薪酬，在个税改革的今天，薪酬计算的复杂程度越来越大。让薪酬更有价值，让员工和企业之间是合作的关系。已经成为易路的未来发展的方向。我们也希望在未来可能看到易路在更多企业中的应用，借助易路软件的帮助，让大家的薪酬不差钱。