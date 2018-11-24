 让开源助力企业的数字化转型——专访云原生计算基金会（CNCF）负责人 Dan Khon

传统企业数字化转型趋势不可阻挡，云计算技术基础匮乏让企业举步维艰。如何借助开源技术助力企业数字化发展？在上海举行的KubeCon+CloudNativeCon China 2018大会上，云原生计算基金会（CNCF）负责人 Dan Khon给出了答案：

至顶网软件频道消息： 传统企业数字化转型趋势不可阻挡，云计算技术基础匮乏让企业举步维艰。如何借助开源技术助力企业数字化发展？在上海举行的KubeCon+CloudNativeCon China 2018大会上，云原生计算基金会（CNCF）负责人 Dan Khon给出了答案：

一颗开源的心，始终致力于云原生的生态发展

Dan Khon先生首先向我们介绍了，他的开源工作经历：

25年前，我在第一家IT企业工作开始，就一直在进行开源的工作。从网络服务器到用于加密的PGP(Pretty Good Privacy)的加密程序等等。如果要是给我过去25年的工作经历打一个标签，那就是——开源。

开源对于数字转型来说非常重要，包括google和微软都是一样。没有哪家公司可以制作出所有的软件，那是不可能的。所以IT巨头与开源社区一起，在肩并肩的获得以往不可能获得的成绩。

开源为企业带来了什么？

在有关开源向企业提供了哪些助力的问题中，Dan以京东为例向我们进行了回答：

京东现在是Kubernetes最大的一个用户，现在一共有25000台服务器都是在Kubernetes上运行，另外还会有5000多个这种集群服务器。在双11购物节期间，Kubernetes对他们起到了非常大的帮助。

云原生计算存在的意义是什么？

随后Dan Khon向记者介绍了云原生计算所存在的意义。

云原生计算有两大好处：

第一，提高效率，可以用更少的服务器支持更多的应用处理需求。

第二，提高速度，在进行开发或深度学习时，可以用更高的速度完成相关的工作。

云原生开源社区的成员都是非常活跃，也非常积极。一旦软件出现了任何错误，他们都能够非常迅速的去解决问题。现在经过认证的Kubernetes企业，都特别愿意和客户去合作，帮他们解决问题。现在云原生社区已经有76个这种获得Kubernetes认证的合作伙伴，其中有22个是在中国的。

我们也有一些项目，这些项目也是非常愿意和我们这些用户去合作，我们会和用户通过这些项目，然后建立用户和项目之间的一种双向的沟通和互动。这是非常重要的一点，就是我们CNCF现在有三个项目，然后都是从中国开展的。

HARBOR项目是三个项目其中之一，他现在已经就结束了沙箱阶段，开始进入孵化阶段了。

开源社区如何可持续发展？

开源社区如何营利，怎样才能维持他们的可持续性发展，从而可靠的为用户提供服务呢？Dan Khon向我们介绍了如何将CNCF打造成一个可持续的生态：

开源项目，也可以产生商业性质的产品。这些产品最终能给我们带来利润，而这些利润又反过来去反哺项目。

还有像这次的KubeCon会议，也能够很有效地帮助我们去建立这样一个开源的生态环境。特别是在在中国和世界其他之间，建立其他国家地区之间建立联系。

在三年前CNCF刚刚成立的时候，我们只有一个中国会员，就是华为。现在有了39个中国会员了，然后包括我们的白金会员，然后像阿里云、华为、京东，还有黄金会员，然后像百度、腾讯等等。

有关于营利，我们希望我们的会员能够盈利，通过CNCF所提供的Kubernetes技术为企业盈利。我们会收取会员的赞助，比如这些大会，也是这些会员进行的赞助。但是CNCF本身是一个非营利性质的机构，只是一个开源基金会，我们收取的费用，最终都会投入到CNCF的项目中去。