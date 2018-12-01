 Splunk公布第三季度财报 结果强劲超出预期

大数据分析公司Splunk没有出现放缓的迹象，在最近一个季度以抢眼的财报表现轻松超出预期。

至顶网软件频道消息： 大数据分析公司Splunk没有出现放缓的迹象，在最近一个季度以抢眼的财报表现轻松超出预期。

Splunk还公布了下一季度及整个财年的指引，并表示，一旦找到继任者其首席财务官将在2020年卸任。

在第三季度，Splunk在某些成本如股票补偿之前每股收益38美分，超过了华尔街预计的每股32美分，收入为4.81亿美元，比去年同期增长40％，超过华尔街预计的4.333亿美元。

Splunk销售的软件让企业可以用来从他们收集的数据中获取商业见解。Splunk继续保持着令人印象的季度财报表现，已经成为华尔街的宠儿之一。Splunk的股票也反映了这一趋势，在盘后交易中上涨了4.5％。

Splunk的直接前景也被好看。Splunk表示，预计第四季度收入为5.6亿美元，高于华尔街预计的5.567亿美元。从全年来看，Splunk将收入目标修改为17.4亿美元，高于先前的16.85亿美元。

Splunk强劲的财务业绩并不是乐观的唯一原因。在上个季度，Splunk签署了550个新的企业客户，其中包括英国国防部和美国国防部。

这是Splunk自10月召开年度客户大会以来公布的第一个季度业绩，当时在客户大会上Splunk公布了一系列以人工智能和软件容器为中心的新产品和功能，其中包括针对AI工作负载的Splunk MLTK平台更新，该平台现在可与主流的机器学习框架（如Tensorflow和Mlib）集成。此外Splunk还宣布支持Docker容器，因为软件开发者正在越来越多地使用Docker容器构建可以运行在任何平台上的应用。

今天唯一真正的负面消息是公司首席财务官Dave Conte即将离开的消息，尽管还有一段时间。Conte说，他计划在2020年3月离职，让Splunk有足够的时间找到继任者并进行顺利过渡。