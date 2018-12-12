 平安科技区海鹰：企业的技术选择和应用应该由场景驱动

2018年12月12日，由中国电子技术标准化研究院主办、中国开源云联盟、全国信标委云计算标准工作组协办、至顶网承办的第八届中国云计算标准和应用大会在京召开。平安科技首席产品官兼平安云总经理区海鹰在大会上了发表演讲，并在会后接受了至顶网独家专访。

2018年12月12日，由中国电子技术标准化研究院主办、中国开源云联盟、全国信标委云计算标准工作组协办、至顶网承办的第八届中国云计算标准和应用大会在京召开。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，希望通过云计算产业链相关各方的广泛参与，为我国云计算的发展献计献策。会上详细解读了国内云计算产业政策，展示了我国云计算国家标准研制工作的成果，报告了云计算标准化工作的重要进展。

平安科技首席产品官兼平安云总经理区海鹰在大会上了发表演讲，并在会后接受了至顶网独家专访。据他介绍，在行业方面，目前平安科技的发力重点是金融、医疗、汽车、房产、智慧城市5大领域；而在技术方面，平安科技的四大核心技术是人工智能，智能认知，区块链 ，云计算。目前，诞生于平安集团，由平安科技自主研发的平安云已经建设成为金融行业内最大的云平台，涵盖平安集团95%以上的业务公司，支撑80%的业务系统投产。并以金融为起点，深度服务于金融、医疗等行业，作为平安服务的综合输出平台为全行业提供IaaS、PaaS、SaaS全栈服务。

（平安科技首席产品官兼平安云总经理区海鹰在会上发表演讲）

区海鹰表示，经过5年的摸索和发展，平安集团80%的核心系统都迁移到了云端。基于在这个过程中踩过很多“坑”和积累的经验，平安科技能够把自己的技术更好地输出给其他企业，为企业数字化转型赋能。同时，他还强调，企业在技术选择和应用过程中，应该结合具体场景逐步实现规划和落地。

（区海鹰接受至顶网记者采访）

以下为访谈实录（内容经至顶网编辑整理，未经允许谢绝转载）：

至顶网：今天大会的主题是云计算，而您作为资深的云计算专家，这几年来所观察到的中国云计算市场发生了哪些变化？

区海鹰：这五年来，中国云计算市场的发展非常快，它的整体增长甚至远远超过全球云计算的增长。如今我们看到，云计算已经在各行各业开始落地，越来越多的人不仅知道云计算这一概念，同时也非常拥抱这个技术。整体来说，发展现状非常好。

至顶网：平安科技出身于金融行业，在您看来，金融行业这几年来发生了哪些变化？（在上云的过程中）又面临了哪些挑战？

区海鹰：云计算在金融领域几乎已经是人尽皆知概念，但是在企业上云过程中其实也面临非常多的挑战。首先，在绝大多数金融机构中仍然有很多传统的系统和架构，这些系统跟架构很多并不能完全在云端运行，因为云是分布式的架构，而传统的系统比较封闭、垂直，这两者之间的架构是完全不同的。所以，企业要上云首先要解决几个问题：第一，如何优化现有的系统架构，从而把传统的系统部署到云端；第二，如何把大量的数据从旧的系统迁移到新的系统；第三，如何确保新的系统在云端这样一个完全不同的架构中能够进行稳定并高效的运行。所有这些都是云计算落地必须解决的问题。

平安在五年前开始在云计算方面布局，并试图解决刚才谈到的三个问题。五年来，我们基本上把集团中80%的核心系统都迁移到了云端。在这个过程中我们也踩过很多坑、走过一些弯路，一步步地克服其中的困难。现在，我们可以比较自豪地说平安科技在金融行业核心系统上云方面还是比较领先的。

至顶网：事实上，根据我们的观察，很多企业单凭自己的力量要去解决您刚刚所提到的这一些问题是比较难的。那么，平安科技如何根据自己的经验和走过的坑，对外输出自己的技术能力，最终为企业赋能？

区海鹰：的确，受限于人才的问题，目前很多传统银行的业务仍然侧重于基于旧的架构去发展，因为要依靠原来的人员去规划云计算这一新的架构具有一定的难度。从另一个维度来看，互联网公司的技术人员虽然对云架构非常了解，但是对行业业务并不熟悉，所以他们要为企业提供云服务的话也要花很长的时间去学习行业中的系统、需求和痛点。而平安科技在与很多银行沟通时发现，他们最需要的其实并不是最先进的云架构或技术，而是了解行业架构、有行业经验的人，能够切实帮助他们把系统迁到云端。也恰恰因为如此，平安科技经过这五年的发展，可以说积累了很多的经验和教训，这些经验和教训才是企业最需要的。

至顶网：所以说平安科技在金融行业的优势来自于自己非常丰富的经验，同时，我们了解到平安其实也在为其他行业提供云服务，在这方面我们的优势又是什么？

区海鹰：首先，金融行业是一个强监管，而且对数据安全、准确率要求是非常高的行业。拿人脸识别来说，在娱乐场景，它的准确率只要90%-95%就够了，但是金融行业的要求是必须99%以上。因此，从最初，我们的应用就都是基于这么高的门槛进行设计的，这意味着一旦我们的技术能在金融行业跑通，要把它延伸到安防、教育等其他行业是比较容易的。

至顶网：那现在我们主要的涉足的行业有哪些？

区海鹰：主要包括医疗、教育、智慧城市、汽车、房地产等行业，其中涉及的技术包括刚刚提到的智能读片、区块链应用等等，我们希望把这一些技术在不同的行业中进行输出跟落地。

延伸到汽车行业，我们正在帮助福田汽车构建基于区块链的供应链平台，让福田汽车3000多家供应商都能够在借此提升整体供应链效率，同时保障自己的数据安全、以及交易的真实性和可靠性。另一方面，这也使得金融机构能够更容易获取企业信息，比如一旦拿到汽车供应商的相关数据信息，就可以很快对贷款资格、贷款额度等进行确认，从而盘活整个供应链，大大提升供应链价值。

至顶网：目前平安云如何通过云平台对外输出区块链技术？

区海鹰：区块链与云计算是息息相关的。一方面，区块链中的加密技术事实上就涉及了算法和大量的计算。另一方面，区块链中的分布式存储，也需要在云平台上来实现。因为云平台的优势就是能够把计算、存储通过资源池的方式，实现集中的调用，快速响应企业需求。从这方面来看，区块链与云平台实际上就是强结合的关系。

至顶网：所以区块链技术是目前平安云重点投入的一个技术方向吗？

区海鹰：对，平安科技的技术主要包括四大支柱，分别是人工智能，智能认知，区块链 ，云计算。我们的策略是把这四个支柱技术融合成一体，最终通过落地的技术方案，赋能于产业转型，为企业带来价值。

至顶网：您所谈到这四大支柱未来怎么去做规划和整合？

区海鹰：这四大技术支柱都有很好的使用价值和应用场景。至于怎么去选择和结合，其实应该由具体的应用场景来决定。这四个技术之间是可以灵活调用的，而不是强捆绑的，所有技术点都可以变成一个资源池让企业按需来调用。从这一点来说，它是一个非常灵活的技术组合。

而在提供服务的过程中，我们也会与企业一起探索，分享成功的落地案例和场景，帮助他们找到适合自己的场景，更好地进行适配。