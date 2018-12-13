2018年中国优秀开源项目评选结果公布

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来源：至顶网软件频道【原创】2018-12-13 12:34:58
相关数据显示，全球近年来产生的开源项目达到数以万计，其中40%与云计算有关，这样的大势所趋主要源自于两点，一是成本可控优势，二是高性能和灵活性。为此，越来越多的企业和开发者们也投身到开源事业中，在享受开源技术带来价值的同时，也为中国开源产业的发展和开源项目的落地贡献一己之力。
正是在这一背景下，今年中国开源云联盟首次发起了“中国优秀开源项目评选”活动。目的是鼓励行业内各方结合具体技术领域的应用情况，在积极参与国际开源项目的同时，找准差异化发展路径，创新培育和孵化一批本土开源项目，营造良好的开源技术氛围，培育和形成开源软件项目生态系统，为我国开源产业发展注入新活力。
在2018年12月12日-13日举行的第八届中国云计算标准和应用大会上，中国开源云联盟正式公布了“中国优秀开源项目”的评选结果，并在现场颁发了获奖证书。
评选结果如下：
一等奖
Kata社区团队——Kata Containers项目
Apache ServiceComb 社区团队——Apache ServiceComb项目
Apache Dubbo团队——Apache Dubbo项目
二等奖
PouchContainer团队——PouchContainer项目
Apache RocketMQ团队——RocketMQ项目
华为 OpenSDS 开源团队——OpenSDS项目
Deepin 团队——深度操作系统项目
P3C 项目组——P3C项目
三等奖
PingCAP团队——TiDB
ShardingSphere社区团队——ShardingSphere
阿里巴巴集团——Sentinel项目
腾讯TARS开源团队——Tars项目
华为大数据CarbonData开源开发团队——CarbonData开源项目
百度Apollo团队——ApolloAuto项目
尤雨溪 ——Vue项目
蚂蚁金服——Ant Design项目
据了解，“中国优秀开源项目评选”评选范围为中国厂商或开发团队发起或主导的开源项目。主要从技术发展潜力、活跃程度和受关注程度等方面衡量和评选，优秀项目将进入国家重大科研项目的成果资源池。
关于第八届中国云计算标准和应用大会
第八届中国云计算标准和应用大会以“云启•智行 开放共赢”为主题，作为规模最大的云计算标准和应用大会，将全面展示我国云计算国家标准研制工作的成果，解读国内云计算产业政策，报告云计算标准化工作重要进展，大会将邀请国内开源社区、行业协会、互联网等在云计算领域具有影响力的人物，领略最前沿的技术应用、行业发展与社区动态。
获取活动详情请点击：http://www.zhiding.cn/special/8TH_C
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