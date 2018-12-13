 Oracle发布面向开发者的无服务器计算平台

甲骨文公司正在推出一个新的无服务器计算平台，该平台在今天发布的Cloud Native Framework服务包的框架下。

至顶网软件频道消息： 甲骨文公司正在推出一个新的无服务器计算平台，该平台在今天发布的Cloud Native Framework服务包的框架下。

这款名为Oracle Functions的无服务器产品是基于由Cloud Native Computing Foundation托管的开源Fn Project。Fn Project是一个与云无关的无服务器平台，可以运行在任何云或本地环境中。

无服务器计算是指一种执行模型，在这个模型中公有云提供商可以动态地分配资源，不管是在哪执行代码，而且仅对用于运行该代码使用的资源量进行收费。无服务器计算越来越受开发者的欢迎，因为这种技术让开发者们把精力放在最重要的事情如编写代码，而不必担心底层IT基础设施。

更准确地说，Oracle Functions是一款“功能即服务”产品，为开发者提供了比典型无服务器平台更多的控制，因为它允许开发者在需要的时候运行单个功能或应用的一部分。

这个新服务旨在配合Oracle的Gen 2云基础架构即服务平台和Oracle Container Engine for Kubernetes一起运行，但Oracle表示它还兼容其他云和基础设施。

“随着CNCF作为云原生态系统的组织者越来越受欢迎，而且企业组织也越来越多地拥抱多云和混合云模式，因此开发者应该具备能够在任何他们所选地点构建和部署应用的灵活性，而不用担心云厂商锁定的问题，”Oracle云基础设施产品开发执行副总裁Don Johnson表示。

Oracle表示，Cloud Native Framework本质上是一种应用部署模型，让客户可以自由地在他们所选的基础设施上部署他们的应用。除了无服务器功能之外，它还提供了其他工具（包括一个新的流媒体平台），可帮助跨多个云部署、配置和监控应用。Oracle称，对于需要从物联网和（需要实时处理的）安全应用中收集流数据的开发者来说，这是一个理想的选择。

Oracle Cloud Native Framework的另一个关键是它包含了一个新的资源管理器，可以通过单击按钮配置资源和服务；以及一个新的监视工具，可以整体上概览所用云基础设施的状态。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，他认为推出Oracle Cloud Native Framework是Oracle的一项关键举措，因为它可以帮助开发者和企业构建他们加速业务所需的下一代应用。然而，他对Oracle宣称新产品k可帮助企业避免厂商锁定的这一说法表示怀疑，因为Oracle一直以让客户难以将数据迁移到新数据库或者面临风险而著称。

Mueller说：“像这样的框架是加速构建软件的关键工具，但通常也会附带某种供应商锁定的问题，因此管理者最好小心。”