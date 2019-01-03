区块链改变足球迷商品的数字销售和存储方式

区块链正在进入日本的足球世界，一家专注于数字收藏品标记的创业公司和一家足球俱乐部建立了创新的合作伙伴关系，希望能够彻底改变球迷商品的数字化销售和存储方式。

至顶网软件频道消息：区块链正在进入日本的足球世界，一家专注于数字收藏品标记的创业公司和一家足球俱乐部建立了创新的合作伙伴关系，希望能够彻底改变球迷商品的数字化销售和存储方式。

日本足球职业联赛（J.League）的神户胜利船（Vissel Kobe）足球俱乐部将在首次球迷支持的美国巡回赛中推出区块链认证的球迷商品。神户胜利船2019美国巡回赛（Vissel Kobe USA Tour 2019）将在南加利福尼亚举办四场友谊赛，从1月28日至2月4日，分别对阵Columbus Crew、LAFC、Toronto FC和 Orange County SC。

神户胜利船（Vissel Kobe）足球俱乐部与区块链创业公司Verified Collection合作，后者作为该俱乐部的独家商品合作伙伴，推出限量版套装，其中包括将通过区块链技术解锁数字收藏品进行身份验证的实体产品。Verified Collection是一个社交市场，消费者可以通过他们收集的物理和数字商品发现、验证和解锁交互式体验。

我与Verified Collection的创始人兼首席执行官Dil-Domine Jacobe Leonares进行了交流，他解释说这次巡回赛将为商品认证引入新的区块链技术。

“我们很高兴有机会在第一次球迷支持的体育巡回赛事中展示我们的量子指纹TAG系统，认证球迷商品，解锁网络、手机和游戏机的互动体验……”

他补充表示，在体育世界中，这种将物理和数字商品相结合的做法将在全球市场开启粉丝参与的新世代。

Verified Collection将预售限量版神户胜利船（Vissel Kobe）套件，售价125美元（建议零售价250美元），将包括一个经过区块链认证的Vissel Kobe USA Tour 2019独家足球、旅游T恤和球迷围巾，VC将使用技术帮助球迷验证这些球迷商品的“身份”。作为对球迷的感谢，神户胜利船（Vissel Kobe）在预售中提供了25件队友签名的球衣，这些球衣将会随机放置在预售套件的包装里。

在独家评论中，世界足坛传奇人物和神户胜利船（Vissel Kobe）球员安德烈斯.伊涅斯塔（Andres Iniesta）表示：“这是日本足球俱乐部历史上第一次有职业联赛球队去美国打友谊赛。通过区块链认证的球迷商品感谢球迷对俱乐部的支持，这在日本足球界是前所未有的做法。”

有兴趣购买预售限量版套件的球迷今天可以访问www.verifiedcollection.com，参加这个球迷支持的巡回赛事，让安德烈斯.伊涅斯塔（Andres Iniesta）、大卫.比利亚（David Villa）和卢卡斯.波多尔斯基（Lukas Podolski）等传奇球员能够到美国与北美足球界的一些大牌球员进行友谊赛。由Sports＆Life（www.sportsandlf.com）在Rakuten、Vissel Kobe和Verified Collection之间促成的这笔交易将开启全球体育迷参与的新纪元。此外，你还可以访问www.visselkobeusatour.com以了解更多关于此次巡回赛的信息并获取比赛门票。