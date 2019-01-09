报道称：亚马逊以2.5亿美元收购灾难恢复初创公司CloudEndure

有匿名消息人士向TechCrunch透露，该交易规模约为2亿美元。周一晚些时候TechCrunch的报道认为收购价格为2.5亿美元。当地商业出版物Globes援引消息人士称，亚马逊预计将在未来几天完成交易。

至顶网软件频道消息： 据报道，亚马逊正在收购一家以色列灾难恢复初创公司CloudEndure，该公司的投资方包括Dell Technologies。

有匿名消息人士向TechCrunch透露，该交易规模约为2亿美元。周一晚些时候TechCrunch的报道认为收购价格为2.5亿美元。当地商业出版物Globes援引消息人士称，亚马逊预计将在未来几天完成交易。

CloudEndure提供的数据保护服务让企业能够将记录从一个公有云备份到另一个公有云上行。该服务支持AWS、微软Azure和Google Cloud，以及Oracle Cloud等更小一些的云平台，此外还适用于由VMware虚拟化软件支持的本地基础设施。

与CloudEndure有竞争关系的传统数据保护工具通常会以固定的时间间隔生成备份副本。相比之下，CloudEndure的服务会在添加和更改文件时不断将数据同步到企业的灾难恢复环境，这种方法可以最大限度地减少中断故障过程中丢失的信息量。

CloudEndure产品的另一个主要卖点是可以减少备份费用。据CloudEndure称，该服务通过有效利用云基础架构，将灾难恢复环境的运营成本降低达80％。

企业还可以利用CloudEndure迁移应用。据CloudEndure称，该服务用于拷贝记录的数据同步功能也可以用于在不同云平台之间移动工作负载，只需要几分钟的停机时间。

目前尚不清楚AWS是否会在收购后继续支持竞争对手的云平台，但很可能会保留CloudEndure与VMware的整合，因为CloudEndure已经与VMware合作开发了多款联合产品。

CloudEndure是对AWS数据保护服务阵容的一个重要补充。AWS提供了几个低成本的存储层可以用于备份，以及一些相关产品包括旨在让内部部署应用轻松将数据转移到其平台的网关服务。

自2012年成立以来，CloudEndure已经从投资者那里筹集超过1800万美元。CloudEndure的包括丰田汽车、PayPal、普华永道等大型企业。