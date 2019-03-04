 华尔街宠儿Splunk财报轻松超预期

Splunk主要提供帮助企业做出更明智商业决策的数据分析软件。Splunk今天公布财报称，在股票补偿等某些成本之前的收益为每股93美分，收入为6.22亿美元，同比增长35％。华尔街分析师此前预期每股收益仅为76美分，收入为5.625亿美元。

至顶网软件频道消息： 大数据分析公司Splunk今天进一步提升了作为华尔街宠儿之一的声誉，公布的第四季度财报收益轻松超过预期。

Splunk主要提供帮助企业做出更明智商业决策的数据分析软件。Splunk今天公布财报称，在股票补偿等某些成本之前的收益为每股93美分，收入为6.22亿美元，同比增长35％。华尔街分析师此前预期每股收益仅为76美分，收入为5.625亿美元。

最近几个季度稳步上升的表现，帮助Splunk的股票在去年就增长了30%多。今天Splunk股票在盘后交易中增长了4％。

Splunk首席执行官Doug Merritt在声明中表示，Splunk的成功反映了客户的成功。“我们的客户取得了成功，因为他们可以通过Splunk的调查功能和集成的监控、分析和自动化功能使用他们的数据。”

唯一可能引起关注的阻力是Splunk神秘地决定退出俄罗斯市场。上周，Splunk表示将不再直接或通过合作伙伴向俄罗斯的企业组织售卖软件和服务。Splunk表示，现有的合同将继续得到支持，但不会续签。Splunk也没有说明为什么退出俄罗斯市场。

尽管如此，对于Splunk而言，俄罗斯市场并不是一个至关重要的市场，不管为何放弃这块业务，但肯定会被获得新客户的快速步伐所抵消。事实上Splunk表示，本季度刚刚签署了600多家新的企业客户。

这也许可以解释为什么Splunk上调了2020财年的指引。Splunk表示，预计全年收入将达到22亿美元，高于之前预测的21.5亿美元。

此外Splunk预计第一季度收入为3.95亿美元，略高于分析师预期的3.93亿美元。