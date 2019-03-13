卓豪云监测服务正式进入中国

卓豪公司日前宣布，在上海建立一个新的数据中心，并将旗下的云监测服务Site24x7引入中国市场。

至顶网软件频道消息：卓豪公司日前宣布，在上海建立一个新的数据中心，并将旗下的Site24x7引入中国市场。Site24x7是一个专门为企业开发运营及IT运维团队提供的云性能监测解决方案，采用SaaS服务的形式，可为企业提供数字化转型和优化进程中至关重要的支持及端到端可视化服务。

用户体验至上

打开一个网页，你能忍受多慢？调查显示，3秒是用户对普通网页所能接受的打开时间，如果超过这个时间，用户很有可能会放弃。因此，3秒就成为很多网站的一个生命线。在进入体验经济的今天，IT系统必须确保网页能在3秒内打开。

然而，“3秒”并不是一件容易实现的目标。在这个时代里，云的普及和推广使得这个目标变得非常困难。很多云上应用不只是来自自己开发的代码，也可能以API的形式调用第三方的服务。同时，背后涉及面也越来越广，一旦出现故障，诊断越来越困难。比如，硬件方面会涉及用户终端、服务器、存储、网络等，在软件方面则有操作系统、中间件、数据库等，另外还涉及运营商的网络、云服务商、CDN服务商等，其中任何一个环节出现问题都会导致用户体验欠佳。这就需要一个智能的、创新的方法进行应用程序管理，这也就是APM、NPM乃至UTM诞生的大背景。

卓豪公司副总裁兼ManageEngine中国区总监李飞

“网页的断、卡、慢背后有很多原因，快速找出问题所在非常困难。除此之外，还有更重要的是，要能提前发现问题，在故障显现之前就能定位并解决问题。这些都高度依赖于一个好的工具。” 卓豪公司副总裁兼ManageEngine中国区总监李飞表示。

卓豪在中国市场因办公套件而被我们所知，2003年其Web版的办公套件登陆中国市场，后来卓豪开始提供IT运维相关产品和服务，这就是ManageEngine。ManageEngine是以本地部署的IT性能监控和管理套件，而Site24x7则是一个SaaS版本。

为云应用而生

Site24x7进入中国市场是以中国云市场的高速增长为大背景的。有数据显示，到2021年底，中国公有云IaaS的市场规模将达到3425.8亿元人民币（约合498.7亿美元）。IaaS的增长背后必然是应用的云化。

“为满足中国日益增长的更佳用户体验需求，公司宣布进军中国市场，提供与其它地区客户同样品质的无缝体验。”李飞说。

据悉，Site24x7在国外已经运行多年，已为全球超过2.5万家客户和100余家《财富》1000强企业成功提供服务。Site24x7的统一解决方案可在混合环境中提供全栈监测，使开发运维和IT团队能够全面了解其IT基础设施，从而确保应用可以始终安全运行，并保持最佳性能。该产品结合面向IT运维团队的人工智能技术（AIOps），可根据事件相关性，主动预测业务中断风险，从而将停机事件的可能性降至接近零。

李飞特别强调了Site24x7的智能化。它说Site24x7可以收集应用系统运行的数据，利用机器学习等人工智能技术来优化数学模型，从而让企业更好地了解应用系统，方便对系统进行运维。据悉，Site24x7背后有一个专业的 AI/机器学习研究团队，研发人员致力于人工智能与机器学习等技术的应用。比如，Site24x7使用强大的原理组件分析和多变量算法来识别尖峰 ，Site24x7中所有 KPI都将与季节性基准值, Site24x7在聊天机器人中使用自然语言等等。

全栈监测功能是Site24x7的另一大亮点。李飞表示，云监测是随着云计算的兴起的，目前市场的玩家不少，还没有形成一家或者几家独大的局面，而对Site24x7而言，将提供UTM、APM以及NPM等全方位的功能以及更好的本土化服务能力。

具体而言，在功能方面，Site24x7能主动识别应用程序中的问题，并借助APM透视有效地解决问题，而且在最终用户受到影响之前解决问题。本土化的服务和支持能力将是Site24x7的另一个特点。李飞，作为一个来自全球市场的厂商，Site24x7坚持中国网络安全法，中国业务的监测数据掌握在中国。

“卓豪在中国已经有超过15年的历史了，我们在中国有长期承诺和未来规划，我们希望Site24x7能帮助更多的中国客户实现数字化转型。”李飞表示。

李飞还透露目前Site24x7在市场市场的收费标准，最低监控10资源45元/月，对于很多中小企业这个收费并不高。Site24x7现已支持简体中文。