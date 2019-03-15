 微软宣布开源Azure数据压缩技术Zipline

为了减轻基础设施带来的压力，微软开发了一种用于压缩数据的尖端系统。今天上午，微软在一个名为Zipline的开源项目下发布了该系统的规范。

至顶网软件频道消息： 据IDC预测，全球数字信息总量将从现在的33ZB增长到2025年的175ZB。数据的快速增长引发了微软等云厂商的密切关注，这些厂商不仅有自己的数据，还有无数其他企业组织的数据。

为了减轻基础设施带来的压力，微软开发了一种用于压缩数据的尖端系统。今天上午，微软在一个名为Zipline的开源项目下发布了该系统的规范。

微软称，这项技术要比目前业界的常用的压缩软件强大得多。微软Azure硬件基础设施团队总经理Kushagra Vaid在博客文章中，把当下主流的Zlib工具作为对比参考。

Zlib是一个行业标准的压缩库，目前Linux内核、iOS和其他基础软件平台都采用了Zlib。Vaid表示，Zipline的数据压缩率高达是Zlib的2倍，而且，该系统的吞吐量也要高于其他主流压缩工具，并且延迟更低。

这就意味着Zipline可以将工作负载缩小到只是其大小的一部分。微软称，该系统把Azure上的应用程序存储量压缩了92％。对于其他类型的数据——例如来自联网设备的机器数据，Zipline的压缩率会更高。

微软将开源该系统的压缩算法，以及该算法设计运行定制硬件的规范，其中就包括Zipline表现数据操作的低级寄存器传输语言。

“我们预计，随着时间的推移，Project Zipline压缩技术被用于多个市场细分领域，以及网络数据处理、智能SSD、归档系统、云设备、通用微处理器、物联网和边缘设备等使用模式中，”Vaid这样写道。

Zipline并不是微软为开源社区贡献第一个Azure组件。此前，微软曾发布了用于一个人工智能引擎的代码，该引擎被用于支持Azure平台的一些服务。此外，微软开公开了自主研发的Cerberus芯片的原理图，该芯片可保护服务器固件防止被篡改。